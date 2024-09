La ‘Reus 1900. Festa Modernista’ duplica les activitats en la segona edició

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La ‘Reus 1900. Festa Modernista’ celebrarà la segona edició el cap de setmana del 27, 28 i 29 de setembre amb una aposta molt més àmplia, duplicant els actes programats. Un cop més, l’esdeveniment compta amb la col·laboració estreta de l’Ajuntament de Reus i Reus Promoció amb la Casa Navàs.

D’aquesta manera, estan previstes vora una cinquantena d’activitats que sumen un total de més de 200 passis amb actes com recreacions als carrers, visites teatralitzades, tallers, visites a espais patrimonials, entre d’altres. A més, enguany una altra ciutat modernista catalana important, Terrassa, serà la convidada a assistir a la festa. A més, cal destacar la importància de la implicació d’entitats i empreses de la ciutat en una edició que se centra en el comerç com a temàtica central.

«L’objectiu era que aquesta segona edició més treballada creixés en tots els sentits; en activitats, en el nombre d’entitats implicades o el pressupost, que augmenta en un 30%», afirma la regidora de Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Reus, Noemí Llauradó. A més, aquesta segona edició també creix en espai al carrer, ja que passa de tan sols ocupar la plaça Mercadal a estendre’s també per la plaça Prim i els carrers Llovera i Monterols.

Els edificis protagonistes

Per la seva banda, la directora de la Casa Navàs, Sílvia Sagalà, detalla que «la programació es divideix en set eixos» com la gastronomia i comerç, les exposicions o les activitats als carrers, entre altres. «Probablement, l’eix més important és el patrimoni, perquè un dels objectius de la festa és reivindicar el patrimoni», comenta.

Per aquest motiu, en aquesta edició edificis com la Casa Navàs o la Casa Gasull tindran un paper destacat, junt amb altres espais com l’Institut Pere Mata, el Centre de Lectura, el Teatre Fortuny o el Gaudí Centre. A més, cal destacar la incorporació del Taller d’Hipòlit Montseny, que s’obrirà per primera vegada al públic en general.

En paraules de la directora de la Casa Navàs, aquest taller «va ser una de les fàbriques de ceràmica més importants del sud de Catalunya i una de les poques que es conserva». A més, també es podran veure altres espais inèdits com alguna sala de la Casa Navàs que encara no s’havia obert al públic.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, comenta que han aprofitat el major temps disponible per poder preparar una festa molt més gran: «Quan vam analitzar com va anar la primera edició ens va semblar que havia estat tot un èxit tenint en compte el temps que havíem tingut per preparar-ho».