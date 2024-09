Últim intent per evitar la vaga de Reus Net per les Festes de la Misericòrdia

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

El dimarts 10 de setembre està prevista la reunió de mediació entre el comitè d’empresa de Reus Net i la companyia com a últim intent per evitar la vaga del 21 al 25 de setembre, coincidint amb les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia. En aquesta mediació hi intervindrà el departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que haurà d’aconseguir l’acord entre ambdues parts.

Els treballadors exigeixen, principalment, que els seus salaris no es congelin tal com fa mesos es va anunciar, a més d’altres mesures com l’adequació de la jornada setmanal per a una millor conciliació familiar, amb jornades de dilluns a divendres per a tota la plantilla, reducció de la jornada a 37 hores i mitja setmanals i la jubilació parcial dels treballadors que ho sol·licitin i hi hagi un relleu disponible.

Segons l’empresa, no es poden comprometre a fer aquests canvis perquè no són assumibles econòmicament, ja que estan en el límit pressupostari. A més, també assenyalen que mesures com l’adequació de la jornada setmanal, tot i que no tenen una implicació econòmica directa, sí que són molt complicades organitzativament.