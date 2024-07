Cal Massó tindrà una programació estable de poesia

La regidoria de Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus ha presentat aquest dijous Contradició, una programació estable de poesia amb un acte mensual a Cal Massó, que començarà el 3 d’agost i finalitzarà el 14 de desembre de 2024. La idea és que es consolidi i es faci una nova edició cada any.

Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, ha explicat que «la poesia és el fil conductor d’aquest cicle, però la voluntat és allunyar-se de la imatge més tradicional d'aquest gènere i s'opta per ampliar el ventall a través d'incloure dansa contemporània, música urbana i electrònica... El que pretén Contradicció és que la poesia arribi al gran públic, fins i tot a col·lectius que poden no estar-hi tan avesats com són els joves».

L'organització ha anat a càrrec de la Regidoria de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus i la directora artística és Meritxell Cucurella-Jorba. Com a col·laboradors hi ha el celler Terra Cellars, que proporciona un vi diferent per a cada un dels actes, i la DOP Avellana de Reus, que fa una aportació d’aquests fruits secs per als assistents.

Paral·lelament als actes, també es durà a terme el taller de creació i dicció poètica per a joves, que tindrà quatre sessions: el 19 i 26 d’octubre i el 9 i 30 de novembre, de 12:00 a 14:00 h.

