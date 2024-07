Villablanca remodela l’edifici Pirineus per millorar la convivència

Villablanca continua amb la remodelació dels seus centres residencials dedicats a persones amb discapacitat intel·lectual. La darrera ha estat el Pirineus, amb l’objectiu de generar un espai que atengui les necessitats individuals dels usuaris. «La nostra filosofia sempre ha estat tenir en compte a l’individu a l’hora de definir el tractament. Però ara tenim un espai que ens és més propici per seguir aquesta filosofia», explica Raquel Ramo, coordinadora de la residència Pirineus.

Alguns dels canvis més notoris han estat els dormitoris, que han passat a ser habitacions d’un o dos llits per facilitar la privacitat, tranquil·litat i confort dels residents. A més, un dels punts claus ha estat el tractament de la sexoafectivitat, un tema gairebé tabú amb persones amb discapacitat intel·lectual. «Ja fa temps que tenim una parella a la residència i ja fa mesos que dormen junts.

Això és important, perquè és aconseguir que els usuaris tinguin les oportunitats que tenim qualsevol persona. I hi ha molta feina darrere», apunta Isaías González, psicòleg del centre. No obstant això, les obres de remodelació han patit diverses dificultats. Primer, portar-les a terme mantenint el servei a unes persones amb necessitats específiques, però també l’arribada de la pandèmia. Un fet que ha estat un repte tant per treballadors com usuaris.