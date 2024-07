Reus es mulla i se solidaritza un any més amb l’esclerosi múltiple

L’acte central de la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple va tenir lloc ahir al Club Tennis Reus Monterols, amb el nedador olímpic Santiago Esteva, qui va travessar la piscina amb la bandera a les mans, i el Cor Ciutat de Reus, que va interpretar Llença’t, de Lax’n’Busto, des de l’aigua, com a encarregats de donar el tret de sortida a la jornada solidària. Les últimes notes eren el preludi al multitudinari salt. En acabar, va tenir lloc un aperitiu amenitzat per James. Més enllà de gaudir de la festa, els assistents podien adquirir marxandatge de la campanya. En total, a la capital del Baix Camp, es van recaptar més de 4.000 euros, tenint en compte les capbussades a les piscines del Club Tennis Reus Monterols, el Reus Deportiu, el Club Natació Reus Ploms i les Piscines Municipals. Els diners es destinaran a la investigació sobre l’esclerosi múltiple i a donar continuïtat als centres de la Fundació Esclerosi Múltiple. Hi haurà iniciatives solidàries amb la campanya arreu del territori fins al setembre.