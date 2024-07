Els Espais d'Acció Col·lectiva de Mas Carandell centren la mirada en la indústria alimentària

L'IMFE Mas Carandell va dur a terme aquest dimarts 9 de juliol una nova sessió dels Espais d'Acció Col·lectiva amb el sector alimentari com a protagonista. Aquest va comptar amb representants d'empreses i entitats de l'àmbit com Grup Unió, Borges, Hub Foodtech & Nutrition, entre altres. L'objectiu d'aquestes jornades és «diagnosticar dificultats, definir reptes i promoure projectes d'impacte en l'ocupació, la formació i la dinamització socioeconòmica de diferents sectors», tal com defineix el regidor d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, Òscar Subirats.

Durant la reunió es va repassar l'estat actual del sector i es van presentar les conclusions de l'Informe de prospectiva 2023-2026 de les Indústries Alimentàries de l'Agència FPCAT, que detectava les necessitats i situació del sector en tot Catalunya i en les comarques en concret. A continuació, es va treballar al voltant dels reptes de futur com són la sostenibilitat, l'alimentació saludable, tecnologies agroalimentàries, el talent i el foment de la col·laboració entre el teixit socioeconòmic i l'administració. Des del sector van destacar l'alta ocupabilitat i estabilitat en els llocs de treball que ofereix, reivindicant la importància de donar-lo a conèixer entre la ciutadania per atraure el talent.

Pel que fa a la col·laboració públicoprivada, es van concretar necessitats formatives en competències bàsiques de la indústria alimentària entorn dels sistemes de qualitat i certificació, PRL i seguretat alimentària, així com al voltant de la gestió de la incertesa i del canvi en l'entorn laboral. A més, també es va manifestar la importància de treballar amb Mas Carandell i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per crear un certificat professional especialitzat en la indústria alimentària per professionalitzar el sector.

Els Espais d'Acció Col·lectiva s'emmarquen dins l'Estratègia de Desenvolupament Socioeconòmic i d'Ocupació de Reus. Estan subvencionats pel SOC i cofinançats pel Ministeri de Treball en el marc dels Programes de Suport al desenvolupament local. Aquells agents interessats a participar es poden dirigir a Mas Carandell, trucar al telèfon 977010850 o enviar un correu electrònic a correu@mascarandell.cat.

