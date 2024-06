El Reus Ploms preveu iniciar les obres de remodelació l’últim quadrimestre

Han estat anys de tràmits burocràtics, però el Club Natació Reus Ploms està a punt de certificar la venda de part dels seus terrenys, a la cantonada entre les avingudes de Marià Fortuny i de Tarragona, perquè s’hi construeixi una residència de gent gran.

«Estem a punt de signar el contracte, com a màxim en un mes i mig hauria d’estar firmada la venda de la parcel·la», comenta el president de l’entitat, Isidre Guinjoan.

L’operació permetrà al club iniciar el projecte de remodelació i modernització de les instal·lacions, si bé l’arribada de la maquinària esperarà que concloguin els campus esportius estivals. «La primera fase de les obres es farà a partir de setembre, l’últim quadrimestre de l’any», afegeix Guinjoan.

Els primers moviments consistiran a traslladar les pistes de pàdel, que es troben just «al tros que es ven» i que s’aproparan a la piscina de l’avinguda de Tarragona, quedant-se on hi havia les pistes de tenis.

A continuació, engegaran les actuacions per millorar en eficiència energètica, amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i amb l’objectiu d’eliminar el 100% del gas, si bé s’ha descartat l’opció d’abastir-se amb estella forestal.

«De moment, amb el sostre que podrem utilitzar, ens autoproduirem un 40% de l’energia que necessitem», detalla Guinjoan, tot afegint que la piscina de 50 metres quedarà climatitzada.

«Els tràmits han estat 5 anys i 3 mesos, va ser a partir de febrer que hem tingut una finca per poder vendre després de la reparcel·lació; sentim una gran satisfacció per haver acabat aquesta part i, alhora, estem nerviosos per signar el contracte i començar les obres, tot i que estem convençuts que tot acabarà bé», expressa Guinjoan.

La segona fase de la intervenció implicarà nous tràmits, com l’assoliment de la llicència d’obres i la cerca de constructora, de forma que el president del Ploms no calcula que comenci abans de l’estiu del 2025. En concret, es construirà un nou edifici en la part on hi ha la piscina de l’avinguda de Marià Fortuny, que aglutinaria espai d’aigua, gimnasos, oficines i bar.

Tot i que es tracta d’un projecte «molt ambiciós», el president de l’entitat assegura que és «l’única solució per la continuïtat d’un club com el Ploms durant 40 o 50 anys més». «Si no es fa res, les instal·lacions es van fent velles», assenyala.

Guinjoan apunta que, si només es vengués la parcel·la i no s’iniciés la remodelació de les instal·lacions, «estaríem aquí uns 7 o 10 anys més, perquè tindríem la tresoreria per substistir, però podria passar que hàgim de tancar, perquè l’edifici de Marià Fortuny està molt vell».

Les pistes de pàdel «estaven bé, però estan a la part que venem». Finalment, la millora de la sostenibilitat energètica respon a «un compromís amb el medi natural» i a «un estalvi econòmic important». «Des de la Guerra d’Ucraïna, el preu del gas i de l’electricitat, tant a particulars com a entitats i empreses, ens ha donat un cop de pala impressionant», tanca.

La part de les instal·lacions que es vendrà ocupa una superfície de 2.802 metres quadrats i està situada just a la cantonada entre les avingudes de Tarragona i de Marià Fortuny. És on hi ha les actuals pistes de pàdel, la pista 3 de tenis i, antigament, on residia la Casa Marsal.

