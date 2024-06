El desenvolupament del sector C-6 Camí del Roquís permetrà gaudir de 15.000 m2 de zones verdes

El desenvolupament del sector industrial del camí del Roquís és una mica més a prop d’esdevenir una realitat i de dotar la zona de més espais verds i un nou equipament, així com de permetre l’ampliació d’Indústries Preciber.

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el passat divendres el projecte de reparcel·lació, amb modalitat de compensació bàsica, del pla parcial urbanístic del sector C-6 Camí del Roquís, que està a tocar del carrer de Recasens i Mercadé (límit del polígon Agro-Reus), de l’Estadi Municipal i del barranc del Mas del Gassot.

La superfície de l’àmbit d’actuació és de 60.319,68 metres quadrats (m2). 33.142,63 m2 es destinaran a terreny públic i 27.177,05 m2 seran susceptibles de ser aprofitats pel promotor privat per a ús industrial —en la part central i est del sector—.

La transformació de l’entorn públic, segons el projecte de reparcel·lació presentat, donarà com a resultat que més de 15.000 m2 siguin aprofitats per adequar una zona verda (15.354,97 m2), que gairebé 12.000 m2 es destinin a l’edificació d’un nou equipament (11.850,11 m2) i 5.937,55 m2 serviran per ampliar el sistema viari —es preveu l’obertura d’un vial que discorri pel sud, amb un traçat similar al camí del Roquís, de 20 metres d’amplada, que connecti amb la rotonda del carrer de Recasens i Mercadé i que incorpori un carril bici de, com a mínim, 2 metres d’amplada—.

La reparcel·lació permetrà que una superfície composta per deu finques esdevingui un terreny amb cinc parcel·les. Les despeses del projecte es calculen en un total de 2,5 milions d’euros (IVA no inclòs). Aquest pas era necessari abans d’atorgar la llicència d’obres per a l’ampliació de les instal·lacions de l’empresa Preciber, especialitzada en el degollatge, que, a més, tenia previst deixar marge de creixement per si es considerés oportú en un futur.

D’altra banda, amb el procés, es pot començar una actuació de major envergadura per aconseguir, juntament amb els àmbits propers C-3, C-4, C-5 i C-7, un gran espai central que, en el projecte original, es mencionava com a Parc de l’Oest. La iniciativa es desenvoluparà en una única etapa i la previsió era que les obres finalitzessin en un màxim de 6 anys a partir de l’aprovació definitiva del pla parcial i del projecte d’urbanització.

La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona va aprovar definitivament el pla especial urbanístic del camí del Roquís el juliol del 2022. En aquell moment, fonts pròximes al projecte van comentar a Diari Més que l’equipament públic, que s’ubicarà a la cantonada sud-oest de l’àmbit, podria ser un camp d’esports que s’emprés per a la pràctica del futbol o el rugbi.

Per la seva banda, el conseller delegat i membre fundador d’Indústries Preciber, Emili Correig, va comentar que la iniciativa suposava «una gran millora per a Reus i una obra important per a la ciutat», que, més enllà de l’interès privat, suposaria «un benefici per a la ciutat» i que permetria créixer a una indústria que estava «limitada», així com plantejar-se incrementar la plantilla. Afegí que l’actuació també podria contemplar eixamplar el camí del Roquís.