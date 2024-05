La Casa Navàs continua batent rècords: més de 15.000 visitants el primer quadrimestre de l’any

La Casa Navàs continua batent rècords i s’ha convertit, des de la seva obertura de portes l’estiu del 2018, en un dels principals reclams de Reus, tant per als turistes com per als ganxets.

Si l’any passat l’immoble modernista registrà la millor arrencada de la seva història, completats els primers quatre mesos del 2024, «estem 600 persones per sobre», assenyala la seva directora, Sílvia Sagalà.

Això situa el nombre total de visitants per sobre dels 15.000, una dada amb més valor si es té en compte que, a hores d’ara, no ha tingut lloc cap Festa Modernista com sí se celebrà l’abril del 2023, un esdeveniment que suposà «un increment de gent molt important». «Per tant, els números són millors que l’any passat», valora la directora de l’edifici projectat per Lluís Domènech i Montaner.

Sagalà comenta que s’està refermant una tendència que es començà a detectar l’any passat, i és que s’està desestacionalitzant el turisme. Històricament, entre Nadal i Setmana Santa —dos dels pics més importants per a l’element patrimonial, juntament amb l’agost—, era un període «una mica difícil». El 2023, després de saludar els Reis, «no vam deixar de treballar».

Enguany, «ens ha passat el mateix, de fet, millor». «Per tant, no ha arribat una temporada fluixa», celebra Sagalà. «Tenim la sort de penjar molts dies el cartell d’entrades exhaurides», assenyala, tot subratllant que, des de principis de maig, ja s’està doblant torn a les tardes.

En el quadrimestre inicial del 2024, un 48% de les persones que han entrat a Casa Navàs eren catalanes; un 22%, espanyoles, i un 18,5%, internacionals, aproximadament. Fa dotze mesos, el públic estranger representava un tant per cent lleugerament superior (21,5%).

Sagalà destaca que amb motiu del Festival Roses de Reus, Casa Navàs introduí una proposta titulada Indrets Amagats en què es descobrien espais que no es veuen durant les visites guiades i en què fotografiar era permès.

Les entrades es van exhaurir i Sagalà explica que «per Festa Major, segurament farem un passi o dos» i «mirarem a partir de setembre quin encaix té aquesta visita en la programació habitual».

«Indrets Amagats ha vingut per a quedar-se», valora. Aquesta mena d’iniciatives, a més, animen la gent a tornar a visitar la casa per viure noves experiències. «A nosaltres, treballant hores i hores a Casa Navàs, ens continua sorprenent», comenta.

Amb les estadístiques sobre la taula, Sagalà preveu tancar el 2024 amb uns 49.000 o 50.000 visitants. La diferència dependrà de juny i juliol: amb l’inici de l’estiu, l’any passat, «tots ens pensàvem que ens menjaríem el món», però la realitat fou que es treballà menys «que març, abril i maig».

«Estem molt expectants a veure què passarà; si tornen a ser mesos baixos, confirmarà aquesta desestacionalització», subratlla la directora de Casa Navàs.

El 2023, acabà havent registrat prop de 49.000 visitants, rècord per a l’immoble. «No estem gaire lluny de tocar el sostre que, per a nosaltres, és lògic», tanca Sagalà, fent referència a la cerca de l’equilibri entre preservar el patrimoni i compartir-lo amb la població.

