Bombolles i rialles en família en la celebració del Dia de les Famílies al Mas Totosaus

La festa de bombolles per a celebrar el Dia Internacional de les Famílies va ser tot un èxit tant per als infants com per als adults.Gerard Marti Roig

Mai és tard per ser un nen petit. Aquesta és a la conclusió que arribes quan veus a un munt de pares i mares gaudint tant o més que els seus fills de fer bombolles. Així va quedar demostrat durant la jornada de portes obertes i tallers familiars organitzada al Mas Totosaus amb motiu del Dia Internacional de les Famílies que se celebrava ahir 15 de maig.

Un entorn que, junt amb les rialles dels nens i les múltiples bombolles que sortien disparades de la màquina, ho convertien en un moment gairebé màgic.

L’esdeveniment va començar a aplegar famílies des de les cinc de la tarda i, durant la següent hora, l’arribada de més pares i mares obligava a omplir més cubells amb aigua i sabó. Alguns pares tractaven d’ensenyar als seus fills com fer bombolles amb l’anella sense que esclatessin a l’instant, però aquests semblaven més interessats a perseguir-les, lluents sota el Sol d’una tarda de primavera.

Una oportunitat que, ni tan sols els polítics van voler deixar escapar. La regidora de Participació i Ciutadania, Montserrat Flores, acompanyava amunt i avall al seu menut. Per una altra banda, l’alcaldessa, Sandra Guaita, junt amb la regidora de Serveis a les Persones i Drets Social, Anabel Martínez, gaudien intentant fer bombolles ben grans. I és que, per molt serioses i solemnes que puguin semblar les regidores en un ple municipal, tothom pot ser jove per uns instants.

La batllessa es va mostrar «molt contenta» davant de l’àmplia assistència de famílies a la festa per celebrar el Dia Internacional de les Famílies. «Hem aprofitat aquesta festa per inaugurar oficialment, tot i que ja hi treballaven, el Mas Totosaus que passa a complementar al Mas Pintat en el servei que s’ofereix des del SOAF», celebra Guaita.

Per la seva banda, la regidora Martínez detalla que «l’objectiu és donar suport a aquelles famílies que tenen una necessitat o una orientació, perquè ningú ens ensenya a ser pares i mares. Hi ha una edat de la criança, en què tenim fills i filles i no sabem com intervenir».

Actualment, el servei fa seguiment d’una vintena de famílies, tot i que també hi ha casos puntuals. «Nosaltres ens adaptem a les necessitats de les famílies. Potser hi ha una família que ve a fer una consulta puntual i potser una altra necessita un seguiment al llarg del temps.

De vegades és una atenció a la criança, tractar un tema d’hàbits i conductes de l’infant o que arribes a un moment que el nen fa 3 anys i no saps què has de fer», explica la regidora de Servei a les Persones, que afegeix que «també els derivem quan cal a altres serveis que poden ser els ideals per a resoldre els seus problemes».

El servei del SOAF porta en funcionament des de l’any 2017 i, va ser el passat mes de novembre, que va obrir una seu complementària al Mas Totosaus, localitzat al carrer Camí de Riudoms. No obstant això, no hi ha millor moment per celebrar una festa familiar que una tarda agradable de primavera.

