Reus desenvolupa un nou tràmit per obtenir l'autorització per a operadors de tatuatges o pírcings

Els operadors que realitzen tatuatges, pírcings o micropigmentació necessiten obtenir l'autorització necessària per a dur a terme aquestes pràctiques en esdeveniments temporals, com bodes, congressos o fires, al municipi de Reus. Des de la regidoria de Salut i Esports s'ha desenvolupat un tràmit per facilitar el procés. Per accedir-hi es pot fer a través d'aquest enllaç a la web de l'Escola Oberta de Salut: www.eos.reus.cat/tatoo_pircings_temporals

Dur a terme aquestes activitats sense l'autorització corresponent constitueix una falta greu segons la llei de salut pública i pot implicar sancions.

Com obtenir l'autorització sanitària

El pírcing implica perforar la pell, membranes mucoses o altres teixits corporals per a col·locar joies o altres objectes de metall. D'altra banda, els tatuatges consisteixen a introduir pigments en la pell mitjançant petites puncions. La micropigmentació empra la mateixa tècnica per a embellir llavis, celles, ulls i arèoles mamàries, així com per a dissimular cicatrius i cremades.

Aquestes pràctiques travessen la barrera de protecció natural més externa del cos humà, conformada per la pell i les mucoses, per la qual cosa s'han de prendre precaucions per a prevenir infeccions i contagis. Tant els establiments com els professionals que realitzen aquests procediments han de complir amb requisits legals mínims i comptar amb la formació adequada per a garantir la seguretat i la higiene.

Quan s'ofereixen aquests serveis en esdeveniments puntuals com ara festivals o celebracions familiars, les persones encarregades han de complir amb els mateixos estàndards que qualsevol altre establiment per a reduir riscos i garantir la salut dels clients.

Per això cal que el professional que dugui a terme aquestes pràctiques sol·liciti l'autorització quan ho faci en esdeveniments temporals. A Reus, aquesta sol·licitud ja es pot fer de manera telemàtica a través del portal web de l'Ajuntament de Reus. En el formulari s'ha d'especificar la naturalesa de l'esdeveniment, la data i el lloc. S'aconsella realitzar aquest tràmit amb almenys 20 dies d'antelació per a assegurar l'autorització a temps.

A través d'aquest enllaç es pot accedir directament al tràmit. https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/32017

La documentació que cal presentar és:

Certificat de formació actualitzat del personal que realitzarà les pràctiques, segons el Decret 90/2008 de la Generalitat de Catalunya.

Contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris per al maneig de residus perillosos.

Prova de vacunació contra l'Hepatitis B i el tètanus del personal que realitzarà les pràctiques.

Informe detallat que contingui:

Descripció de l'àrea de treball i de l'espai on es durà a terme l'activitat.

Detalls de les activitats a realitzar, equipament i instruments per a esterilització i desinfecció, amb les autoritzacions corresponents.

Procediment de neteja i desinfecció de les instal·lacions.

Document informatiu i de consentiment per als clients sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, segons el Decret 90/2008 de la Generalitat de Catalunya.

Es pot consultar més informació sobre els requisits sanitaris dels establiments o consells per previndre riscos sobre la salut al següent enllaç https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/pircings-tatuatges