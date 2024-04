Redessa invertirà més d'1 MEUR per a millorar la sostenibilitat dels seus edificis

L’empresa municipal REDESSA invertirà més d’1 milió d’euros per a millorar la sostenibilitat dels seus edificis. Les inversions que es realitzaran s’articulen al voltant de diferents eixos: eficiència energètica i hídrica, reciclatge i reducció del malbaratament. Les actuacions afectaran a tots els espais i àmbits d’activitat de REDESSA com són els seus centres d’empreses, especialment Viver i Tecno; la divisió d’Habitatge, amb una actuació específica a Mas Bertran I; i també l’activitat de firaReus Events.

L'acció més important en aquest sentit és el canvi de la maquinària de climatització que es farà a REDESSA Viver, amb una inversió de gairebé 590.000 €. La licitació d’aquesta actuació es publicarà pròximament i comporta la instal·lació de bombes de calor individualitzades a cada despatx, per tal d’ajustar l’ús d’aquests equips a les necessitats reals de les empreses instal·lades. També en el capítol d’eficiència energètica, s’estan executant millores en la il·luminació a tots els centres d’empreses, com ara la instal·lació de llums led de baix consum i control intel·ligent de la il·luminació i el consum elèctric. Tot plegat, comporta una inversió de 135.000 €.

El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, ha explicat que «estem treballant per a tenir espais i serveis cada cop més sostenibles i per integrar la sostenibilitat en tots els àmbits del nostre dia a dia. Aquesta és la inversió més important de REDESSA en els últims anys i està centrada en un eix molt important del mandat, com és la sostenibilitat. Som conscients que hem de treballar en aquesta línia i per això aquestes són només algunes de les accions que s’aniran desplegant en els pròxims mesos».

L’altra acció relacionada amb l’eficiència energètica està vinculada a la divisió d’habitatge de REDESSA, en concret a la promoció Mas Bertran I. Aquesta acció té un pressupost de gairebé 286.000 € i se centra principalment en la millora de l’envolupant de façana i la substitució de fusteries per millorar la demanda energètica de l’edifici. La regidora d’Habitatge, Anabel Martínez ha volgut fer valdre que «ser eficients en la gestió dels recursos, en aquest cas pel que fa a la climatització dels habitatges, té una doble vessant pel que fa a la sostenibilitat: la mediambiental i l’econòmica, de cara a les famílies que s’hi allotgen, que veuran reduïda la despesa energètica». Aquesta intervenció també està previst que es liciti ben aviat.

Pel que fa a l’estalvi d’aigua i a la gestió de residus, s’estan duent a terme accions vinculades a aspectes com l’increment de la instal·lació de contenidors de brossa separativa, la reducció del cabal disponible a les aixetes i sistemes de descàrrega d’aigua dels sanitaris o la instal·lació d’urinaris sense aigua.

Per tal de continuar millorant en l’àmbit de la sostenibilitat, REDESSA introduirà clàusules en els processos de licitació que es publiquin a partir d’ara, les quals puntuaran favorablement aquests aspectes. El primer cas és l’acord marc pel servei de càtering de firaReus Events, que es publicarà aquesta setmana i en el qual s’ha afegit una clàusula que premiarà la presentació de certificats d’acreditació de productes de proximitat, amb la voluntat de promoure la reducció de les emissions de diòxid de carboni i de gasos d’efecte hivernacle. A més, també puntuarà favorablement la certificació de productes de comerç just i de productes d’agricultura ecològica.