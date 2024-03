La Guàrdia Urbana de Reus compra càmeres unipersonals per als agents

L'Ajuntament de Reus ha publicat aquest dimarts, 19 de març al perfil del contractant la licitació del contracte per a la compra de dispositius de gravació personals que portaran els agents de la Guàrdia Urbana en servei amb l'objectiu de garantir tant la seva seguretat com la transparència en les seves actuacions.

Amb aquesta licitació la Guàrdia Urbana podrà disposar de 40 càmeres de gravació personal. El pressupost de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet l'Ajuntament, és el de 52.349,44 euros.

Els dispositius de gravació personal ja estan implantats amb èxit en altres policies nacionals i internacionals com un recurs més de la dotació individual dels agents. L'objectiu és disposar de més garanties per a la seguretat pública, tant pel que fa als drets i llibertats de les persones com per a la mateixa actuació policial.

En aquest sentit, la nova tecnologia permet donar resposta objectiva a les queixes i possibles denúncies davant d'hipotètiques males praxis policials; percebre la transparència per part de la ciutadania i del propi cos de la Guàrdia Urbana de Reus; augmentar la qualitat del servei; augmentar la confiança en la valoració del servei per part de la ciutadania; i millorar la qualitat de les diligències de la Guàrdia Urbana al permetre que es puguin aportar les imatges com a elements probatoris.

El contracte que ara surt a licitació contempla l’adquisició i subministrament dels dispositius de gravació personal i els seus accessoris; la implantació de l’aplicació de programari de gestió; així com el desenvolupament de funcionalitats necessàries per l’ús a la Guàrdia Urbana.