Reus continua augmentant la plantilla de la Guàrdia Urbana amb 4 noves places

El Ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres 15 de març donar continuïtat al progressiu creixement de la plantilla de la Guàrdia Urbana amb la creació de quatre noves places d'agent. Actualment la plantilla té 162 efectius.

L'acord de Ple dona compliment al preacord signat el 2023 entre l’Ajuntament i els representants dels treballadors relatiu al règim de la jornada i dedicació de la Guàrdia Urbana i que es proposa l’objectiu d’augmentar progressivament la plantilla del cos de seguretat durant els propers anys per arribar a la ratio d’1,7 agents per cada 1.000 habitants; amb la tendència a futur de continuar incrementant fins a 1,8 per cada 1.000 habitants segons recomanació de la Unió Europea.

Una vegada aprovat l'acord de Ple, l'Ajuntament iniciarà properament els corresponents processos públics selectius per poder ocupar les noves places creades.

Amb el mateix acord, el Ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat la creació d'una plaça d’arquitecte i una plaça auxiliar administratiu.