Neix l’Associació Cultural El Santuari per poder impulsar la cultura al barri de les Clarisses de Reus

L’associació de veïns El Santuari, activa des de l’any 2015 i ubicada al barri de les Clarisses de Reus, va ser creada des del veïnat per a fomentar la convivència, el benestar i la cohesió social i cultural al barri. El març de fa dos anys, van muntar el local social per impulsar un moviment veïnal i cultural. Durant aquests anys, «l’associació local ha crescut molt», apunta Ramón Palmerín, president de l’associació de veïns El Santuari. Per això, han volgut fer un pas endavant i han creat l’Associació Cultural El Santuari (A.C.E.S.), per poder separar aquests dos moviments. Això s’ha fet per treure pes als veïns, perquè puguin treballar millor, ja que «el volum que tenia d’activitat començava a sobrepassar-nos», afegeix Palmerín. El passat 27 de febrer, els veïns del Santuari van presentar aquesta nova associació cultural davant de Daniel Recasens, regidor de Cultura de la ciutat, per establir les bases de subvencions i una agenda de treball per a aquest any.

Dins de la comunitat es realitzen classes dirigides, durant tota la setmana, de sevillanes, balls en línia, sardanes i, fins i tot, hi ha una colla gegantera dins del barri. Cada dia es fan diversos tallers, com ara ioga o informàtica, i està obert a tot el veïnat. La nova confederació està formada per dotze veïns, tres menys que l’associació veïnal.

El projecte també ha sorgit per poder arribar a subvencions a les quals l’entitat no arriba, «Hi ha prestacions que l’Ajuntament no dona si és una associació veïnal, però sí a una cultural, tot i que va costar que s’aprovessin els estatuts», assegura Palmerín. «Llavors, ens serveix per tindre una porta més oberta si, per exemple, en un futur volem fer un gegant, i tindriem a la nostra disposició aquesta subvenció», afegeix. En un principi «no la farem servir, tampoc falta complicar-nos la vida, al final no deixem de ser una associació de Reus», però veuen aquesta iniciativa amb «bons ulls» perquè «la gent té ganes de fer coses, té ganes de col·laborar i es va veient per la mateixa demanda dels veïns». La nova institució cultural El Santuari no és una entitat solitària, va acompanyada del veïnal, depèn d’ella amb tot, «les dues associacions van sempre en conjunt i tot passa per la municipal, és la que té l’última paraula». Fa una setmana, es van reunir per començar a preparar i organitzar les festes del barri d’aquest any.