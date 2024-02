Treballadors d’atenció domiciliària reclamen a Reus que es dignifiqui el sector

Una trentena de treballadors del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) es van concentrar ahir a les portes de la seu de Comissions Obreres (CCOO) a Reus per dir «no» a la «precarietat laboral» i lluitar per «dignificar el nostre treball». «No som invisibles, som essencials», clamaven a l’uníson. Un increment salarial, un complement en cas d’incapacitat laboral, la reducció de la jornada i l’eliminació de la bossa d’hores són algunes de les seves peticions.

Les protestes, que foren replicades en altres punts de Catalunya, van ser acompanyades per una jornada de vaga. Estela Carrasco, assessora de CCOO, explicà que el sector es troba en una situació «molt precària», molt feminitzat, amb una elevada presència de temporalitat i contractes de poques hores. Fins i tot, a les taules salarials, encara hi ha una categoria professional amb sou inferior al mínim interprofessional.

«El que hem de fer és millorar substancialment les condicions d’aquest col·lectiu perquè pugui desenvolupar la seva feina de manera digna, que és un servei essencial: són els que cuiden les nostres persones grans», valorà. Carrasco detallà que, a Reus, hi ha gairebé un centenar de treballadors del SAD. Un exemple és Carme. Després de 18 anys, no és fixa, i denuncia la falta de recursos, com grues, per complir eficientment la feina sense que sigui en detriment de la salut.

Els sindicats fa temps que negocien amb la patronal per aconseguir un conveni «digne» —per al període entre 2023 i 2025—, però les dues postures encara estan «molt allunyades», detallà l’assessora de CCOO. Un dels temes més espinosos és la bossa d’hores. La plantilla demana que s’elimini perquè quan decau un servei per motius externs, «veuen perjudicat el salari perquè no compleixen les hores». «Volem que es respectin els contractes de treball i, a partir d’aquí, hores complementàries, però que no hi hagi variabilitat de la jornada», assenyalà Carrasco.

Pel que fa a l’augment salarial, comentà que la patronal proposa un increment del 0,5%, mentre que la plantilla exigeix un 7,5% per al 2023; un 6% per al 2024; i un 8% per al 2025, més la revisió corresponent a l’índex de preus de consum. També reclamen un complement en cas d’incapacitat laboral per accident o malaltia, que cobreixi el 100% del salari, i la reducció de la jornada a 35 hores setmanals.

En aquesta línia, denuncià que la patronal es nega a acceptar les condicions «i fa responsable de la precarietat l’administració i la llei de contractació del sector públic», malgrat que «cap empresa presenta una situació econòmica precària ni, encara menys, pèrdues». En cas de no arribar a un acord, convocaran noves accions.