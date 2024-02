L’obra de construcció del Centre Cívic Gregal de Reus supera el 65% d’execució

El barri de Niloga cada vegada és més a prop de tenir un nou equipament cívic. Les obres de construcció del Centre Cívic Gregal han superat el 65% d’execució, mentre que les actuacions d’urbanització del seu entorn ja han finalitzat. «S’està treballant el calendari d’inauguració», avancen fonts municipals.

Les fonts concreten que l’estructura ja està acabada, que s’han completat un 75% dels treballs de les divisòries i que un 30% de la intervenció referent als tancaments està enllestida. Quan acabi aquesta fase del projecte, restarà moblar l’equipament i connectar la instal·lació informàtica, entre altres tasques.

El president de l’associació de veïns (AV) Reus Nord, Josep Ramon Ferré, apunta que les portes de la nova centralitat del barri podrien obrir-se «més o menys, per finals d’any». El contracte establia un termini de 14 mesos per a la reforma de la nau de l’antic magatzem de vins del Palau Boule per a condicionar-lo als nous usos. Tenint en compte que la intervenció començà fa just un any, el febrer del 2023, l’actuació constructiva hauria de concloure durant el mes d’abril.

Ferré considera que «els centres cívics sempre són un pol d’atracció» i que l’edifici significarà «una arribada positiva» per a l’entorn. Més enllà dels serveis que oferirà als veïns, valora que el projecte permetrà que hi hagi una connexió a peu entre la plaça de la Llibertat, el Centre Cívic Gregal, la plaça del Víctor, el carrer Ample i el passeig de Mata. «Crearà un espai de circulació a peu, que és del que es tracta, que la gent passegi i vegi què bonic és el que estan fent al barri», celebra.

De fet, la connexió entre l’equipament del carrer de Castellvell i la remodelada plaça del Víctor es farà a través del carrer Alt de Sant Josep, que també serà, en un futur, objecte de reformes —es pavimentarà amb llambordes i una franja de rigola granítica prop de la façana sud formarà el punt baix i la recollida d’aigües—.

De fet, Ferré valora que la intervenció en aquesta via és extremadament necessària i que «ajudarà» el barri, sobretot, per revitalitzar el comerç de l’entorn, que va «patir» amb la pròrroga de les obres de la plaça del Víctor. «Qualsevol acció d’aquesta mena ajudarà a fer que hi hagi més clientela, perquè el carrer Alt de Sant Josep està mort comercialment i, si es converteix en un lloc de pas decent, ja s’obriran negocis», expressa.