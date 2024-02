FiraReus acollirà més de 300 professionals de la pediatria en el 9è curs de pediatria pràctica

Més de 300 professionals de la pediatria de tot l’Estat participen en el 9è Curs de Pediatria Pràctica, que té lloc divendres, 1 de març, i dissabte, dia 2, a firaReus, i al qual s’hi pot participar tant presencialment com en línia. El curs està organitzat, com en les anteriors edicions, per l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i l’Institut Català de la Salut i amb la direcció dels pediatres Dr. Josep M. Barroso i Dra. Olga Salvadó. Està adreçat a pediatres, metges residents, metges de medicina familiar i comunitària, personal d’infermeria que treballi en l’àmbit de la pediatria o hi estigui relacionat, i també a auxiliars de pediatria, psicòlegs i nutricionistes implicats en pediatria.

Ponents de primera línia analitzaran temes d’interès com la detecció i intervenció precoç del trastorn de l’espectre autista, trastorns del neurodesenvolupament, alteracions alimentàries i intoleràncies, així com l’actualització en el maneig de la dermatitis atòpica i del nen roncador, entre altres.

També comptarà amb tallers precurs amb un caire eminentment pràctic com són la simulació de nen greu, patologia esportiva, alteracions del cicle menstrual i de l’asma i casos clínics de cardiologia i neurologia.

Entre els ponents destaca la presència del Dr. Aritz Aranbarri, neuropsicòleg clínic infantil adjunt a la UnimTEA de l’Hospital Sant Joan de Déu, que abordarà la importància del diagnòstic i intervenció precoç en el TEA. Així mateix, entre altres ponents de primera línia intervindran la Dra. Gemma Castillejo, gastroenteròloga pediàtrica de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que parlarà sobre temes tan candents com les intoleràncies alimentàries i la síndrome d’enterocolitis induïda per proteïnes alimentàries en lactants; el Dr. Antoni Azón, dermatòleg de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que farà una actualització sobre el maneig de la dermatitis atòpic; i la Dra. Maria Rimblas, metgessa adjunta del Servei de Pal·liatius de l’Hospital Sant Joan de Déu, que parlarà d’un tema fonamental com és la transició del pacient pediàtric amb patologia crònica a l’especialista d’adults.

Tallers precurs sobre l’efecte de les vacunes i la intel·ligència artificial

Tal com s’ha fet en anys anteriors, s’han programat diversos tallers precurs per donar més cobertura a les necessitats pràctiques dels inscrits i s’han inclòs dos simpòsiums satèl·lits que parlaran sobre vacunes i sobre intel·ligència artificial aplicada a la medicina.

Enguany s’arriba a la novena edició i, com cada any, hi ha un nombre d’inscrits molt alt, fet que segueix demostrant l’interès que desperta la formació continuada entre els professionals de la pediatria. A més, aquest any s’ha implementat un format en línia amb més de quaranta inscrits, que pretén augmentar la cobertura del curs a professionals que per diverses causes no poden assistir-hi de forma presencial.

El curs està acreditat pel Consell Català de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salud i avalat per la Societat Catalana de Pediatria, i compta amb el patrocini de diversos laboratoris.