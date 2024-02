El projecte de renaturalització de Reus s’engega amb la construcció de refugis climàtics a 4 escoles

L’Ajuntament de Reus engega el projecte per a la renaturalització i la resiliència de la ciutat, RENATUReus. I ho fa amb la licitació dels contractes per a la redacció dels projectes bàsic i executiu de les obres de naturalització d’entorns escolars i refugis climàtics a les escoles Pompeu Fabra, General Prim, Teresa Miquel i Marià Fortuny.

RENATUReus té un pressupost de 4,2 milions d’euros, finançat amb ajuts Next Generation, i busca renaturalitzar la ciutat amb els objectius de millorar l’habitabilitat dels entorns urbans, i d’incrementar la biodiversitat, la seva conservació i adaptació.

La primera acció del projecte és la naturalització de patis i entorns escolars per adaptar-los com a refugis climàtics. Se centrarà en els espais interiors dels equipaments i els seus entorns. S'implantaran noves arbredes amb zones arbustives, es construiran umbracles, pèrgoles vegetals i se substituirà el paviment dur per paviments permeables i semipermeables que permetin una major retenció d'aigua i un millor desenvolupament de la biodiversitat de l'entorn. Així, s'incorporaran sistemes de drenatge sostenible, s'augmentarà el percentatge de cobertura arbòria, arbustiva i herbàcia (autòctona de baix requeriment hídric), la presència de flors i d'elements d'interès per a la fauna, hotels d'insectes, etc.

Els nous refugis climàtics seran accessibles a tota la ciutadania en horari no escolar. Per això, també s'intervindrà als entorns escolars amb noves arbredes i espais d'ombra que connectin i ampliïn el perímetre vegetal.

La licitació de la redacció dels projectes té un pressupost de 90.000 euros i un termini d’execució de 4 mesos. El projecte compta amb la implicació de les direccions de les escoles, i és fruit el treball conjunt de diferents àrees de l'Ajuntament.

RENATUReus

El projecte inclou diferents actuacions de renaturalització de la ciutat en tres àmbits: L’impuls de la infraestructura verda i la connexió entre espais verds i espais d’aigua; l’increment de la biodiversitat i estratègies per a la seva conservació; i actuacions en resposta al canvi climàtic per millorar l’habitabilitat dels entorns urbans.

Un primer bloc d’actuacions són de planificació, amb l’objectiu de concretar estratègies i plans d’actuació, incloent-hi estudis i diagnòstics específics. Un segon bloc està integrat per actuacions a desenvolupar a l’espai urbà i periurbà. I un tercer bloc aplega les accions de divulgació, comunicació i participació ciutadana.

Actuacions a executar

Aquest bloc inclou els projectes següents:

Accions de renaturalització. Amb l’objectiu d'augmentar la qualitat del verd tant en l'entorn urbà com el periurbà s’inclouen diferents actuacions de naturalització com la reposició d’arbrat, la recuperació de cobertes vegetals, implantació d’escocells vius, creació d’horts urbans o la millora d’hàbitats per a la fauna, entre altres.

Refugis climàtics en entorns escolars. Les actuacions, centrades en 4 centres escolars, constitueixen la primera fase del Pla de refugis climàtics de Reus i se centren en aquests 4 edificis educatius i el seu entorn.

Creació d’una bassa renaturalitzada. Aquesta actuació està prevista al Pla d’acció de la V Verda i consisteix a recuperar part de l’aigua que des de la depuradora del sud de la ciutat fa cap al barranc de Pedret per crear un nou ecosistema d’aigua que millori les opcions de descans i nidificació d’aus, i que afavoreixi especialment la dispersió d’espècies en perill d’extinció.

Sistema Urbà de Drenatge Sostenible a la llera urbana de la riera de l’Escorial. Actuació ubicada a la rotonda de l’avinguda de Riudoms, on conflueix l’antic traçat de la riera de l’Escorial, avui canalitzada. L’objectiu és captar i redirigir a sòl fèrtil l’aigua de pluja per evitar inundacions i recuperar part de l’aigua d’escorrentia.

Participació ciutadana i accions de comunicació i difusió

Es plantegen, entre altres, les accions següents:

Observatori Ciutadà de la Biodiversitat. Actua com a espai per aglutinar i donar visibilitat a les actuacions de participació ciutadana i sensibilització, d’acord amb l’objectiu d’incorporar la ciutadania al moviment transformador que suposa la renaturalització de la ciutat: xerrades i tallers sobre temes específics, realització d’enquestes i valoracions de la qualitat de l’entorn, rutes i sortides de natura, etc.

Accions de sensibilització i difusió. Posaran també l’accent en la millora del coneixement entre la ciutadania del patrimoni col·lectiu vinculat a la biodiversitat i en la reconnexió amb els ritmes de la natura, amb una clara voluntat pedagògica.

Banc de Bones Pràctiques. Recollirà els principals eixos del canvi d’hàbits i de dinàmiques en relació a la naturalització i la protecció de la biodiversitat.

Finançament

L’Ajuntament impulsa el projecte RENATUReus amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

El conjunt de les actuacions plantejades té un calendari previst de juliol de 2023 a desembre de 2025. El pressupost total de les actuacions és de 4.210.526,32, dels quals el 95% serà finançat pels fons europeus.