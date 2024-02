L’Ajuntament de Reus incorpora la recollida d’agulles i punxants a les deixalleries municipals

Des de l’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, s’ha incorporat recentment un servei de recollida d’agulles, xeringues i residus punxants a les deixalleries municipals.

Els residus d’agulles i objectes punxants de procedència domèstica són aquells generats als domicilis particulars com a conseqüència de tractaments mèdics domiciliaris ja siguin puntuals o de llarga durada (ex. diabètics). Atès l’increment d’aquest tipus de residus en els darrers anys, i el risc que comporten per la salut, requereixen d’una recollida diferenciada per garantir-ne una bona gestió.

Des d’aquest mes de febrer, els ciutadans de Reus poden portar aquests residus a les deixalleries municipals, en un recipient rígid i tancat, i dipositar-los al contenidor específic, des d’on es traslladaran a una planta de tractament especialitzat.

Cal recordar que Reus compta amb dues deixalleries fixes per a ús dels ciutadans: la Deixalleria Oest ubicada al carrer d’Adrià Gual, 5 del Polígon Agro-Reus i la Deixalleria Sud, ubicada al Carrer Milà i Fontanals 26. I una deixalleria mòbil que s’ubica a diferents punts de la ciutat segons els dies de la setmana (es pot consultar a l'enllaç www.reus.cat/deixalleries).

El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, ha posat de relleu que «en el conjunt de Cata lunya hi ha actualment 128 deixalleries que disposen del servei de recollida d’agulles i punxants i creiem que Reus ha de tenir aquest servei per millorar la separació de residus i contribuir a la cura del medi ambient».

Com ho he de fer?

Els objectes punxants s’han de dipositar en un recipient suficientment rígid i estanc (de plàstic) per poder fer l’acopi al domicili (per exemple: ampolles petites d’aigua, refresc, detergent, ...).

Un cop ple, les persones usuàries l’han de portar a la deixalleria i dipositar-lo dins d’un contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris. El contenidor té un cartell identificatiu amb el text «Agulles i punxants».