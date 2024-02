El Centre d’Educació Especial Alba és més accessible, segur i adaptat a les necessitats climàtiques

El Centre d’Educació Especial (CEE) Alba de la Diputació a Reus ara és més accessible, segur i adaptat a les noves necessitats climàtiques. La Diputació ha reformat aquest espai amb la creació d’una zona d’ombra que el permetrà ser habitable en dies de pluja o de forta radiació solar. Les obres de rehabilitació també han permès augmentar-ne la seguretat i l’accés de les persones amb mobilitat reduïda.

En concret, els treballs han consistit en l’arranjament del paviment i dels drenatges, la substitució dels jocs infantils per uns de nous i la creació d’una zona d’ombra i aixopluc gràcies a la instal·lació d’un tendal retràctil. També s’hi ha habilitat un punt d’aigua potable perquè en puguin fer ús els usuaris i usuàries i s’ha millorat el drenatge de les aigües pluvials per evitar-ne l’entollament en episodis de fortes pluges.

La redacció del projecte i la direcció de les obres de millora del pati interior del CEE Alba, de més de 400 metres quadrats de superfície, han anat a càrrec d’arquitectes i tècnics de la Diputació de Tarragona i han suposat una inversió de 120.000 euros.

Projecte del nou edifici annex

D’altra banda, la Diputació treballa en la redacció del projecte de construcció d’un nou edifici annex al CEE Alba per tal d’ampliar-hi les instal·lacions i donar resposta a noves necessitats i serveis. L’equipament estarà enllestit a finals del 2026 i tindrà una superfície total de 881,15 metres quadrats que inclouran, entre d’altres, una sala polivalent, una aula verda, sales de reunions per a les famílies i el professorat, despatxos per a tutories individualitzades i despatxos d’administració i direcció. També disposarà d’espais per fomentar ambients d’aprenentatge a través de grups internivell (amb alumnes de diferents edats).

El nou edifici del CEE Alba es construirà segons criteris de sostenibilitat energètica. Per això s’hi inclouran plaques solars fotovoltaiques, aïllaments tèrmics i s’hi instal·larà una xarxa de calor alimentada amb una caldera de biomassa que prestarà servei de forma conjunta a l’escola i al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus.