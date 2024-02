Els pàrquings de Reus frenen els abonaments per una allau sobtada de peticions

Reus Mobilitat i Serveis (RMS) ha aturat l’emissió de nous abonaments mensuals per a la meitat dels pàrquings municipals de forma temporal, arran de la sobtada alta demanda detectada amb l’entrada de l’any. Es tracta dels aparcaments Baluard, Oques, Llibertat, Sant Ferran i Carrilet.

Fonts municipals informen que la decisió s’ha pres «davant l’augment del nombre d’abonaments registrat durant el mes de gener» per tal d’analitzar «com evoluciona l’ocupació de la xarxa d’aparcaments». A més, apunten que no es voldria que estiguessin sempre totes les places ocupades, sinó que hi hagués rotació i que els ciutadans en poguessin continuar fent ús de forma puntual en cas de necessitat.

La mesura és de caràcter temporal —podria ser uns quinze dies— i està acotada «a veure què està passant». En aquest període, continua sent possible aconseguir un abonament per a cinc dels aparcaments de la xarxa: els pàrquings Passeig Prim, Pastoreta, La Fira Centre Comercial, Hospital i Tecnoparc.

Tot i això, arran de l’alta demanda, tampoc es poden trametre els títols multipàrquing, que permeten l’estacionament del vehicle en qualsevol dels punts de la xarxa, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Com a dada, el Via P, el sistema d’accés automàtic als pàrquings de la xarxa, sense extreure tiquet ni haver de fer cues al caixer, ja havia superat els 55.000 usuaris registrats l’agost del 2023, amb més de 57.000 vehicles activats.