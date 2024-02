La taxa de recuperació dels gossos recollits a la via pública a Reus és d’un 73%

La taxa de recuperació dels gossos recollits a la via pública supera el 70%. El 2023, es van captar del carrer 176 cans. 85 van ser retrobats per l’amo i 44 van ser donats en adopció. El 73,3% de la taxa total de recuperació és lleugerament inferior a la del 2022 (74,4%), però superior a la del 2021 (66,1%). Més enllà dels percentatges, és especialment significatiu fixar-se en el nombre d’animals recuperats pels propietaris gràcies al xipatge. Dels 59 gossos del 2021, es va passar a 86 el 2022 i 85 el 2023.

«Són bones xifres, que marquen una tendència a l’alça i que són sinònim que estem fent una bona feina, que fem les campanyes que toca i que la referent al xipatge ha estat un èxit», valora el regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, qui subratlla, sobretot, les dades referents a la recuperació dels animals per part dels amos. «A tothom se li pot escapar un gos i, per això, és necessari tenir-lo xipat i censat», detalla, tot afegint que «ara estem recollint el fruit de les campanyes de xipatge i cens del 2017 i el 2018».

Pel que fa als gats, tot i que també és recomanable que portin xip, «la gent no ho fa tant». Amb tot, se’n recullen una vintena a l’any. De fet, el novembre del 2023, el portal web https://www.reus.cat/benestar-animal va incloure els felins que cuida l’associació Reus Gats per a fomentar la seva adopció.

Nous espais d’esbarjo

Un dels objectius fixats en el Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-27 és incrementar el nombre d’espais d’esbarjo per a gossos i correcans. Rubio assenyala que la voluntat «hi és» i que s’intentarà aprofitar «qualsevol creixement urbanístic publicoprivat». Un exemple serà el desplegament urbanístic a l’entorn de les Clarisses, en què està projectat un bloc de pisos i un pulmó verd «on hi haurà una zona molt gran d’esbarjo per a gossos», detalla el tercer tinent d’Alcaldia.

En aquest context, recorda que, en el marc de la recent inauguració del projecte de recuperació paisatgística de la riera de l’Abeurada, es va reconfigurar, condicionar i millorar l’àrea d’esbarjo existent, que també es va delimitar de nou. «La ciutat de Reus ha de ser pet friendly», valora Rubio. L’edil reconeix que «el gran repte serà al centre, on hi ha pocs espais», però, tot i la voluntat, «la realitat és una i hem de treballar amb el que tenim».