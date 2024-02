Creen un grup motor per impulsar un projecte d’habitatge cooperatiu a Reus

Un primer grup motor, format per gairebé una desena de persones, ha nascut per impulsar un projecte d’habitatge cooperatiu a Reus. És un model d’habitatge sense ànim de lucre, desmercantilitzat, en què la propietat és d’una cooperativa, els seus socis tenen dret d’ús d’un dels pisos de forma indefinida i les quotes són assequibles i estables al llarg del temps.

La proposta va sorgir des de la fundació La Dinamo, la Comunalitat Reus Sud i CoopCamp. Amb tres sessions, van explicar en què consisteix el model i van buscar teixir complicitats entre els assistents, amb l’objectiu que tiressin endavant el projecte. «Li vèiem potencial a Reus», valora la responsable de comunicació de La Dinamo, Andrea Castarlenas. En concret, apunta com a factors clau que és un municipi amb «un nombre de població prou gran; la demanda d’habitatge, amb pocs pisos de protecció oficial; i que hi ha molts solars públics de grans dimensions».

El full de ruta recomanat contempla que el projecte sigui d’obra nova, en sòl públic i de gran mida —més de 20 habitatges— perquè «és la fórmula que sabem que fa que els habitatges siguin més assequibles», detalla Castarlenas. La idea és que es converteixi una realitat al sud, però «si per la casuística dels espais no pogués ser, no volem que sigui un limitant», especifica Ricard Aragonès, tècnic de la Comunalitat Reus Sud. Així mateix, es podria explorar la possibilitat d’establir-lo en solars privats si les converses amb l’Ajuntament no fructifiquessin. «Si són grans i hi pot haver molts habitatges, també pot arribar a ser assequible», expressa Castarlenas.

Es tracta d’una iniciativa a llarg termini. En aquests moments, els participants en el grup motiu tenen els «deures» de conèixer-se i crear sinergies. Per exemple, han de trobar un nom i definir quin projecte volen, quines seran les línies vermelles i quins espais compartiran. Amb les metes complides, buscaran reunir-se amb el consistori per presentar el projecte. Amb tot, el grup està obert. Les persones interessades a unir-s’hi poden contactar amb hola@comunalitatreus.cat o info@ladinamofundacio.org.

«Per a nosaltres, seria estratègic que surti bé aquest projecte per desenvolupar, a la llarga, un model alternatiu d’accés a l’habitatge, protegit de l’especulació i que pot influir a abaixar el preu general», expressa Aragonès. «A molts anys vista, creiem que pot ser part de la solució a l’accés a l’habitatge», conclou.

Valls i Tarragona

Tot i que al Camp de Tarragona són pocs els projectes d’habitatge cooperatiu, el cas de Reus no és exclusiu. La Titaranya ha esdevingut una referent amb la seva actuació al centre de Valls. Així mateix, a Tarragona, ha nascut un grup motor per impulsar la iniciativa, que ara haurà de definir la seva identitat col·lectiva.