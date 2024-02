L’Ajuntament de Reus crearà l’Oficina de Benestar Animal per facilitar l’accés a la informació

Diversos gossos, a les instal·lacions d’un dels pipicans repartits per Reus.Tjerk van der Meulen

L’Ajuntament de Reus crearà l’Oficina de Benestar Animal, amb l’objectiu de «desenvolupar noves iniciatives en favor dels drets i deures vers els animals», tal com s’especifica en Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-27. També serà un punt d’atenció especialitzat per informar les persones que tinguin dubtes sobre la tinença responsable d’animals de companyia.

El regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat i encarregat de les polítiques de benestar animal, Daniel Rubio, assenyala que aquest gener s’han començat a definir «quins serien els objectius de l’Oficina de Benestar Animal» perquè «no volem que sigui només un rètol a la porta de la regidoria». Una de les funcions que assumiria el servei seria el de facilitar informació a les persones que hagin adoptat o adquirit un gos, un gat o una fura, en aspectes com la tramitació de la llicència administrativa o l’actualització del cens d’animals.

Paral·lelament, des del departament s’està treballant en la «redefinició» de «moltes tasques, processos i protocols interns», així com aspectes com la gestió del cens, el control del xipatge i les campanyes —tant de foment de l’adopció com si es considera necessari remarcar la importància de tenir les mascotes xipades i donades d’alta al cens—. Addicionalment, la regidoria treballarà en «l’impuls de polítiques vinculades a la tinença responsable».

Tenir «més múscul»

Per donar «més estructura i múscul» a l’àrea, atès que «cada vegada tenim més gossos censats, les licitacions són més exigents i necessitem fer més seguiment i fiscalitzar molt més les feines», també s’analitzarà quina és la dimensió necessària per a benestar animal per desenvolupar les seves funcions eficientment.

L’edil Rubio explica que «no vol dir que hagi d’incrementar la plantilla», que és només una possibilitat, ja que també es podria incorporar a l’equip algun treballador municipal ja sota contracte, si bé serà una qüestió a tractar «amb posterioritat», perquè es troba «en un moment molt inicial».

En l’àmbit extern, Rubio valora positivament «la cooperació» amb organitzacions i entitats animalistes que col·laboren en funcions com l’esterilització i el control de les colònies de gats, «un dels serveis que volem fer créixer i potenciar».