Aleix Alvarez, guanyador del Premi Restaura: «Hem de tornar al sistema gremial si volem salvar l’artesania»

El gerent de Taller Avall de Reus, Aleix Alvarez, ha estat guardonar aquesta setmana per la Generalitat amb el Premi Restaura. Una distinció que aquest jove artesà ha rebut amb «sorpresa i il·lusió» Acumula deu anys de trajectòria en un sector que no deixa de perdre professionals. En declaracions a l’ACN, Alvarez ha afirmat que s’hauria d’impulsar el retorn del sistema gremial per salvar l’artesania.

«Aquest sistema permetria perllongar oficis com el de fuster, vidrier o ceramista que s’estan perdent amb la globalització i la manca de relleu», ha denunciat Alvarez. Alhora, ha defensat els estudis en àmbits com el de la restauració. «Hem de trobar un equilibri entre la part artística i la part científica-tecnològica», ha afegit.

En aquesta línia, Alvarez ha afirmat que a Catalunya «tenim professionals de primera», però que aquests necessiten aprenents, «perquè no es perdi tot allò que saben». Un traspàs de coneixements que per al gerent del Taller Avall de Reus «és importantíssim». De fet, ell mateix va ser deixeble de l’artesà ebenista reusenc, Josep Anglès Amigó, qui al mateix temps va ser deixeble d'Emili Argilaga, i aquest de Benanci Bonet.

«Ell ens va ensenyar tècniques de fa més de 200 anys que ja li havia ensenyat el seu mestre», ha detallat Alvarez sobre Anglès, qui abans de morir, els va fer prometre que no li ensenyarien aquesta tècnica a ningú fins que no tinguessin un aprenent. Una promesa el jove reusenc continua mantenint, fins al moment que pugui ensenyar-ho als seus deixebles i que aquests «el dia de demà, puguin fer el mateix».

«L’artesania s’està morint»

Per a Alvarez, aquesta filosofia mestre-deixeble s’hauria de recuperar, per evitar que es perdin els oficis artesans com són el ceramista, el vidrier o el forjador, entre altres. «L’administració ha de ser conscient que l’artesania s’està perdent, s’està morint», ha lamentat Alavarez, qui detalla que sectors com el tèxtil, «tan arrelats a Calunya, ja han desaparegut».

Per aquest motiu, defensa que la Generalitat hauria d’incentivar la creació de nous artesans, abans que desapareguin els actuals, molts dels quals «ja són grans i s’estan jubilant». Un sistema que, segons Alvarez, també ajudaria a tota aquella gent jove «que no vol estudiar, estan perduts i es pensen que no són vàlids». «Encara que no vulguis estudiar, pots aprendre», ha defensat Alvarez, qui ha afegit que «amb el treball constant i la disciplina s’aprenen valors que, moltes vegades, no es poden ensenyar a la universitat».

L’èxit: fusionar art i ciència

El guardonat amb el Premi Restaura ha afirmat a l’ACN que el futur de l’artesania passa per trobar un equilibri entre la part artística, on defensa que s’hauria de recuperar el sistema gremial, i la part científica-tecnològica, molt necessària en àmbits com el de la restauració. «Per què no es poden conjurar aquestes dues disciplines?», es pregunta Alvarez, qui també es qüestiona si els artesans han de seguir utilitzant les tècniques que ja s’empraven al segle XVIII o XIX o, per contra, han de començar a introduir les noves tecnologies per renovar el sector, però «sense canviar la seva essència».

«Tradició i innovació poden anar de la mà», ha conclòs Alvarez, qui considera que aquesta fusió serà la que farà que «l’artesania pugui perdurar per sempre».