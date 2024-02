El Taller Avall de Reus treballa per «curar» tres passos de Setmana Santa i uns gegants bicentenaris

El Taller Avall, especialitzat en la creació, la conservació i la restauració d’elements patrimonials i imatgeria festiva, no para mai. «Estem fent la planificació per al 2025 i alguna cosa ja per al 2026», explica el seu gerent, Aleix Vall. Superades les festes de Nadal, «comença l’època de Setmana Santa i Carnaval». Enguany, però, l’equip va decidir prescindir de Carnaval per «estar al 1.000% amb les figures que ens han arribat».

L’Hospital de la Cultura, com s’ha arribat a anomenar el taller, perquè és on «es porten les peces perquè es curin o les puguem salvar», està treballant en la restauració de tres passos —el Misteri de la Crucifixió de Valls; la imatge de Nostre Pare Jesús a la Columna, de la confraria dels paletes de Reus, i el Natzarè de Torredembarra— i els gegants bicentenaris del barri d’Avall de Montbrió del Camp.

El Misteri de la Crucifixió de Valls, comunament conegut com La Carretada, implica una cursa a contrarellotge per a l’equip. Data del 1949, però el conjunt escultòric «es trenca amb molta freqüència», explica Vall. La intervenció se centrarà a netejar i consolidar les figures, reconstruir les peanyes i recuperar la colorimetria original. Està previst que l’actuació estigui enllestida a finals de febrer i que es presenti al març.

El pas de Jesús a la Columna, obra de Teresa Vidal, és «preciós», opina Vall, però està repintat amb un color que en distorsiona la lectura original. S’eliminaran els elements afegits, es consolidarà la fusta, se substituirà el sostre del baiard, s’implantarà un sistema nou per a les flors perquè no transmetin la humitat, s’arreglarà l’olla i se sanejaran i dauraran les motllures.

Pel que fa al Natzarè de Torredembarra, que és portat a espatlles, es col·locarà un sistema d’aïllament a la base per evitar que es trenqui. Els gegants de Montbrió van ser comprats durant la desamortització de Mendizábal al segle XIX. L’equip del taller està content «que ens hagin arribat als nostres dies» i, després de les tasques previstes, inclosa la documentació, es vol que es declarin patrimoni protegit.