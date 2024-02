La prova de la reordenació del trànsit al centre de Reus acaba «sense incidències»

El període de prova de la reordenació del trànsit al centre de la ciutat va arribar ahir al seu final. La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, va assegurar que en fa una valoració «positiva» i que «no hi ha hagut incidències». «No ha suposat un trasbals ni una modificació en el dia a dia», va afirmar.

A partir d’ara, l’Ajuntament estudiarà si cal implantar algun canvi al sistema o si es quedarà «com està». De moment, es mantindrà inalterat. Algunes de les propostes que havien compartit els negocis són implantar una franja addicional, un dia a la setmana, per descarregar els proveïments fora de l’horari restringit.

L’edil Vázquez va destacar que la reordenació del trànsit respon a la voluntat de «pacificar zones de la nostra ciutat» per combatre «soroll, fums i apostar per la salut». «Creiem que l’aposta ha sigut bona i que és positiva per Reus», va afegir. Així mateix, va recordar que s’està estenent el règim de circulació dels carrers Llovera i Monterols. En aquests moments, hi ha registrades 3.266 matrícules. 409 pertanyen a residents al nucli i la resta, a serveis públics i emergències.