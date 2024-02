Un escenari on tothom se sent en igualtat de condicions

Anna Maria Martínez Sagi (Barcelona, 1907–Santpedor, 2000) va ser la primera dona a formar part de la junta directiva del Barça; campiona nacional de llançament de javelina i l’única fotoreportera espanyola en el front de guerra. Ara, la seva vida i el seu llegat es fan visible a través del projecte 365 Dones l’any, impulsat pel Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Aquest cicle vol recordar un seguit de dones d’estrats i professions diferents a qui, en moltes ocasions, no se’ls ha donat la rellevància i el reconeixement que es mereixien. A través del projecte s’encarreguen textos sobre aquestes dones a dramaturgues catalanes que, posteriorment, es representen amb companyies de teatre del territori català. Cada companyia fa una lectura dramatitzada del text, una reverberació, i d’aquesta manera es promou la figura de la protagonista.

En el cas de l’Anna Maria Martínez Sagi i del nostre territori, els responsables de donar-li veu són la companyia reusenca Teatrosfera, que el pròxim dissabte 3 de febrer oferirà la lectura dramatitzada Avui no dormo als teus braços a Cal Massó de Reus. El text és d’Àngels Aymar i la direcció de Maria Bravo Font. Teatrosfera treballa per millorar la igualtat d’oportunitats de les persones amb diversitats funcionals a través de les arts escèniques, i comptarà en l’equip artístic amb persones amb ceguesa.

«A Teatrosfera no ens agrada parlar d’inclusió, sinó d’escenaris diversos, on tothom té cabuda», explica la Maria. Aquesta proposta, detalla, «com que és una lectura dramatitzada en què el moviment escènic és mínim, dona l’oportunitat a persones que poden tenir una mica més de dificultat a l’hora de desplaçar-se per l’escenari». D’aquesta manera, subratlla, «tothom pot participar en igualtat de condicions».

La directora del muntatge explica que el fonament de la companyia és «la innovació social i educativa». «En aquesta funció en concret», remarca, «tota la companyia ha treballat de manera molt generosa. Quan es troben a dalt de l’escenari persones amb una gran diversitat, els aprenentatges són molt significatius per a tothom». El projecte del TNC proporciona el text, fa una formació, i acompanya a les persones que lideren les companyies. En el cas de Teatrosfera, la Maria en fa una valoració molt positiva: «Hem pogut fer tallers amb la dramaturga i compartir els processos creatius».