La Ganxeta comença a circular a Reus amb tots els viatges gratuïts fins el 29 de febrer

«A partir de demà, la ciutat viurà un canvi de mobilitat». D’aquesta manera s’expressà ahir el president de Reus Mobilitat i Serveis (RMS), Daniel Marcos, en parlar de l’entrada en funcionament del servei de bicicleta compartida, la Ganxeta, que començarà a circular a partir d’avui. 250 bicicletes estan a disposició de la ciutadania, que podrà trobar-ne en 21 estacions repartides per la ciutat. Per a fomentar-ne l’ús, s’ha activat una promoció que permetrà fer viatges il·limitats de 30 minuts de forma gratuïta. La bonificació estarà vigent fins al 29 de febrer.

Per a pedalar sense cap cost, els usuaris hauran d’introduir el codi ESTRENA a l’aplicació mòbil Ganxeta. «Estem segurs que la gent s’anirà enganxant i cada vegada tindrem més bicicletes grogues circulant per la ciutat», va apuntar l’alcaldessa, Sandra Guaita. El servei estarà actiu les 24 hores, els 365 dies, i podran fer-ne ús les persones majors de 14 anys —una vegada s’aprovi definitivament, aviat, la modificació del reglament—.

A través de l’aplicatiu, es pot saber la localització i disponibilitat de les Ganxetes. També permet reservar una bicicleta. Per tal d’afavorir-ne la descàrrega, els primers dies, hi haurà tres informadors de RMS a peu de carrer per explicar als veïns com funciona el sistema i resoldre dubtes. Més de 500 usuaris s’havien registrat per a l’entrada en funcionament del servei i l’Ajuntament calcula que el 2024 s’acabarà amb 1.500 usuaris. En un any, es valorarà endinsar-se en la segona fase del projecte, amb més estacions i bicicletes.

El president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, Marcos Massó, destacà que l’estrena de la Ganxeta és «una demanda necessària» tenint en compte que «la mobilitat en cotxe cada vegada és més complicada» i, amb la bici compartida, s’habilita la possibilitat de «pujar a Reus sense el problema dels aparcaments». Afegí que les entitats veïnals estaran atentes a veure «si tot funciona» i que, en cas afirmatiu, no tardaran a demanar que es projectin ancoratges a indrets com les urbanitzacions el Pinar, Aigüesverds i Blancafort.

Les tarifes

A partir del març, la Ganxeta tindrà un cost d’1 euro al dia i l’abonament mensual en valdrà 9. Amb tot, els joves d’entre 14 i 29 anys i els majors de 65 podran adquirir el títol per 6 euros al mes. Així mateix, s’activaran descomptes per fidelitat i per ús freqüent. Marcos va assegurar ahir que les tarifes s’han establert segons el pla de viabilitat econòmica —es vol evitar que el servei sigui deficitari— i va afirmar que, en dos o tres anys, es podria «parlar de modificacions del preu».