El Consell de Ministres dona el vistiplau perquè Aena augmenti les tarifes un 4,09%

El Consell de Ministres donat el vistiplau perquè Aena apliqui un increment de les tarifes del 4,09% a partir del març després d'aprovar l'anomenat índex P del 2024, que recull l'efecte de l'evolució dels preus basant-se en els índex que publica l'Institut Nacional d'Estadística.

La revisió d'aquest índex, a proposta del Ministeri de Transports, ha donat un valor de 3,5%, el què suposa, després d'uns ajustaments, quedi en un 4,09%, l'equivalent a 40 cèntims per passatger. Paral·lelament, el consell d'administració de la companyia ha donat el vistiplau a l'aplicació d'incentius per a aquells aeroports amb menys de 3 milions d'usuaris, entre els quals hi ha els de Reus i Girona.

Segons explica el Ministeri de Transports en un comunicat, l'índex P és un reconeixement parcial de la inflació i el seu càlcul està validat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que també haurà d'avalar aquest augment. Concretament, per a les tarifes d'aquest any, l'índex es calcula amb els índex del 2022 quan es registrava una alça del 8,4% per l'alt augment dels preus de l'energia. L'IPC acumulat des del 2019 és superior al 15%.

El govern espanyol assegura que tot i aquest increment les tarifes mitges seran més baixes que al 2015 i que la tarifa mitja s'haurà reduït en un 6,9% entre el 2015 i el 2024, mentre que si es té en compte el període 2015-2023 el descens se situa en un 11%.

El Ministeri també afirma que els aeroports de la xarxa d'Aena seran els més «competitius» d'Europa i que seran diferenciades en funció de si són insulars o Ceuta i Melilla, on s'apliquen bonificacions d'entre el 15% i el 70% per raons d'interès general.

Pel que fa a l'aeroport del Prat i de Barajas les taxes són un 60% més baixes en comparació als aeroports principals europeus, que han pujat preus per l'elevada inflació i com a conseqüència de la pandèmia. Així per exemple, a Londres Heathrow es van aprovar uns increments de les tarifes d'un 37,4% al 2022 i el 4,5% el 2023; al d'Amsterdam ho van fer en un 9% el 2022, un 12% el 2023 i un 12% el 2024 i en el de Frankfurt un 4,3% el 2022 i proposa un 9,5% el 2024.

Bonificacions per a Reus i Girona

El consell d'administració d'Aena s'ha reunit aquest dimarts i ha donat llum verda a una sèrie d'incentius per a 32 aeroports i heliports amb menys de tres milions de passatgers. Entre aquestes, hi ha els de Girona, Reus i Sabadell.

Concretament, les aerolínies quedaran exemptes de pagar la tarifa per passatger de tots els viatgers addicionals als del 2023 durant tres anys consecutius. A més, fins al març del 2024 s'allarguen els incentius per a l'obertura de noves rutes a nous destins en els aeroports amb més de 3 milions de viatgers.