La Cambra de Reus treballa per sol·licitar una IGP per al vermut del territori

La Cambra de Comerç de Reus continua amb la intenció de sol·licitar una Indicació Geogràfica Protegida (IGP) per al vermut del territori, ara amb Mario Basora com a president. «La voluntat de crear-la hi és i hem de començar a arrencar», apunten fonts de l’entitat, que asseguren que el projecte compta amb «el suport tècnic per part de la Generalitat i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural». Amb tot, caldrà seguir treballant i «tenir-ho ben alineat» abans de presentar la petició formal.

Restarà «definir-ho territorialment». També, «acabar de veure si a escala de marques comercials i productors de vermut del territori de la Cambra de Reus ho perceben positivament per poder començar a caminar». Algunes marques han explicat a Diari Més que encara no tenen coneixement de la proposta. Així mateix, tot i haver-se produït un primer contacte, un dels deures pendents serà reunir-se oficialment amb l’agència Reus Promoció, promotora de la marca Vermut de Reus.

La regidora en cap de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, detalla que «tenim prevista una trobada amb la Cambra per parlar, entre d’altres, d’aquest projecte». Des de la regidoria, «ens posicionem a favor de tot el que ens suposi potenciar el producte de proximitat i la millora de la qualitat i, per descomptat, d’accions d’aquesta mena que suposarien més promoció i difusió», assenyala l’edil. «Estem al costat dels projectes que ens ajudin a promoure la ciutat i a fer marca, tot i que aquest treball en concret és a llarg termini», conclou Llauradó.

De fet, la corporació apunta que tramitar una IGP és un procediment que es porta a terme «a escala d’organismes i instàncies europees» i detalla que, des de l’inici del procés fins a l’obtenció d’una resolució afirmativa, poden passar «entre 24 i 36 mesos».

El Govern considera que l’IGP és una designació que defineix els productes que posseeixen «alguna qualitat determinada, una reputació o alguna altra característica que pugui, essencialment, atribuir-se al seu origen geogràfic». Així mateix, una de les seves fases de producció ha de tenir lloc en la zona geogràfica delimitada.