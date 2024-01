Les obres de l’últim tram del carril bici que ha d'unir Reus i Cambrils s’iniciaran el segon semestre

El carril bici que ha d’unir Reus i Cambrils va agafant forma. El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya apunta que les obres del tram inicial, entre l’enllaç amb la T-11 i la urbanització de Blancafort, acabaran «el mes que ve», mentre que vianants i ciclistes poden circular entre Blancafort i Aigüesverds des del passat novembre.

D’altra banda, la previsió és que els treballs per a executar el tercer i definitiu segment, que connectarà Aigüesverds i la rotonda de l’A-7, en terme municipal de Cambrils, comencin el segon semestre d’aquest any.

L’expedient per a l’execució de la intervenció del tercer tram està, en aquests moments, en fase d’avaluació d’ofertes. Un total de dotze empreses s’han presentat al concurs públic, dividit en dos lots —l’obra civil o la senyalització, l’abalisament i les defenses—.

El pressupost base és de 4,14 milions d’euros (IVA inclòs) i el termini màxim per completar l’actuació, de 20 mesos. Cal recordar que aquesta part del vial tindrà 4,4 quilòmetres de longitud, discorrerà en paral·lel a la carretera TV-3141 i, sempre que es pugui, presentarà dos carrils d’1,5 metres per al pas dels ciclistes i un d’addicional, també d’1,5 metres, per a l’ús exclusiu dels vianants. En zones on l’orografia no ho permeti, s’habilitarà una secció de 3 metres compartida per a usuaris que es desplacin tant a peu com amb bicicleta. Un sistema de contenció de vehicles separarà aquest carril del trànsit motoritzat.

Satisfacció dels veïns

D’altra banda, els residents de les urbanitzacions d’Aigüesverds i de Blancafort i els socis del Club Tennis Reus Monterols són a prop de poder apropar-se al Santuari de Misericòrdia a peu o amb bicicleta amb seguretat. Els operaris ultimen els detalls per inaugurar el primer tram del carril i els portaveus veïnals mostren satisfacció pels resultats que veuen, a falta d’asfaltar el vial i acabar de senyalitzar-lo.

«Està quedant molt maco, està molt bé», valora la presidenta de l’associació de veïns (AV) de la urbanització de Blancafort, Elena Mestres, qui, alhora, apunta que sempre hi ha hagut «bona comunicació» amb els responsables del projecte. El president de l’AV Les Palmeres d’Aigüesverds, Marcos Massó, coincideix a expressar que «ha quedat molt bé» i remarca que també s’ha instal·lat enllumenat nou al primer segment i que les obres «no han molestat gaire». «També és un gran favor per al Monterols, ja que molts nois baixen i pugen a peu i, quan acabin els treballs, podran fer-ho amb tranquil·litat», conclou. Avui està prevista una visita de la consellera de Territori, Ester Capella, a les obres.