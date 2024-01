Reus mostra a Fitur el seu ‘potencial’ com a destí d’escapades

Posicionar-se com una destinació d’escapades i de one day trips de qualitat. Aquesta és l’estratègia que Reus perseguirà amb la seva presència a Fitur, com un dels ajuntaments membres de l’Aliança Turística. «Fa anys que treballem per ser un destí turístic de qualitat i Fitur és un aparador importantíssim per a mostrar les potencialitats que tenim», explicava ahir l’alcaldessa, Sandra Guaita.

L’any passat, la ciutat va registrar bones xifres turístiques i l’objectiu d’enguany és continuar en aquest camí. «Les dades del Gaudí Centre, l’Institut Pere Mata o el Campanar van ser molt bones», comentava Guaita. En aquesta línia, ressaltava que des de la ciutat s’estan treballant mercats com el francès o el basc.

«El turisme francès és un turisme de qualitat, que busca experiències diferencials com les que aportem amb el Modernisme, la gastronomia o les vuit marques de Vermut de Reus», detallava la batllessa. Pel que fa al mercat basc, Sandra Guaita afirmava que «té un gran interès per la Costa Daurada» i que Reus, «amb les seves característiques molt diferenciades respecte a la resta de municipis de l’Aliança» pot convertir-se en un «complement».

Reus continuarà amb la seva activitat promocional a la capital la setmana que ve, amb la seva participació a Madrid Fusión. «Participar en aquestes fires és fonamental perquè el públic ens identifiqui com a destinació turística. Hem de ser-hi sí o sí», concloïa l’alcaldessa.