La Generalitat dona llum verda a la regeneració urbana del barri del Carme de Reus

La iniciativa es durà a terme en un àmbit on actualment hi ha un pàrquing de zona blava.Diari Més

La regeneració urbana del barri del Carme és cada vegada més a prop de convertir-se en una realitat. La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona va aprovar definitivament ahir una modificació del planejament urbanístic de la ciutat, un pas necessari per continuar endavant amb un projecte que preveu la construcció d’un Centre d’Atenció Primària (CAP), 70 habitatges —37 de lloguer assequible— i un aparcament subterrani de 100 places. La inversió prevista és superior als 9 milions d’euros i serà finançada per l’Institut Català del Sòl (Incasòl), el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Reus.

En concret, el tràmit que va rebre ahir llum verda va ser la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Reus, en un àmbit de 3.931 metres quadrats (m2) que conté els Programes d’Actuació Urbanística (PAU) 12, 13, 14 i 15. En l’actualitat, aquest espai, delimitat pels carrers Closa de Freixa, de Sant Benet, de l’Arquitecte Caselles i de Sant Francesc, està ocupat per un aparcament de zona blava. El canvi, que permet disposar de l’espai necessari per a desenvolupar la intervenció, ja va passar pel ple municipal al mes de desembre i pretén, en línies generals, unificar els quatre polígons en un, per facilitar-ne la gestió i la futura actuació.

Una vegada aprovada la modificació urbanística, l’Incasòl podrà licitar el concurs per a la redacció dels projectes d’urbanització i d’arquitectura dels edificis plantejats. S’espera que el convoqui en un termini màxim de tres mesos, segons els detalls que presentà l’executiu reusenc el passat estiu. En concret, s’alçaran dos immobles. El primer acollirà 21 habitatges de protecció oficial, en règim de lloguer, i el CAP, mentre que el segon posarà a disposició 16 habitatges més a preu protegit. Les construccions seran de planta baixa i tres plantes, i els pisos tindran, aproximadament, 60 m2 i dues habitacions, tal com assenyala el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Segons el conveni signat, la inversió total prevista és de 9,18 milions d’euros. L’Ajuntament aportarà 3,55 milions, corresponents a la urbanització i l’aparcament soterrani; l’Incasòl, 4,11 milions, per a les dues promocions d’habitatge; i el CatSalut, 1,52 milions, per a la construcció del local per al CAP. La durada estimada dels treballs, que quedarà concretada quan els projectes estiguin redactats, és de 24 mesos. La regeneració del barri del Carme ja es preveia des de principis del segle XXI, però quedà estroncada el 2011. El març del 2023, Ajuntament, Incasòl i CatSalut signaren el conveni per tal d’impulsar aquesta intervenció.