Més de 430 usuaris s’han registrat a l’aplicació mòbil de la Ganxeta de Reus

El compte enrere perquè la Ganxeta, la bicicleta compartida de Reus, comenci a circular ja ha començat. Quan falta una setmana per a la inauguració —el 30 de gener—, un total de 434 usuaris ja s’han registrat a l’aplicació que permetrà fer ús del servei, segons dades facilitades dilluns per l’Ajuntament. La primera fase s’activarà amb 250 bicicletes disponibles i 21 estacions distribuïdes per la trama urbana.

Amb tot, fonts municipals assenyalen que la dada correspon als ciutadans «registrats, que no validats». És a dir, pot ser que a algú li falti completar algunes de les dades que es demanen en donar-se d’alta al servei, sense les quals no es poden completar les reserves ni els viatges. «Quan arribi el dia assenyalat, els que no tinguin totes les dades se’ls dirà què falta per activar el registre», afegeixen.

Per pedalar amb la Ganxeta, serà necessari, en primer lloc, descarregar-se la corresponent app, anomenada Ganxeta, registrar-se, escollir l’abonament i buscar a un mapa interactiu l’estació més pròxima. A l’aplicatiu, l’usuari podrà veure en temps real la disponibilitat i ubicació de les bicicletes per a reservar-ne una. També li servirà per a retirar-la del punt d’ancoratge i començar el recorregut.

En acabar el trajecte, podrà aparcar-la a qualsevol estació de la xarxa. Així mateix, tindrà la possibilitat d’informar d’algun problema amb els racks o consultar el manual d’ús de la bici, l’historial dels viatges efectuats i el reglament i les condicions del servei, entre altra informació. A hores d’ara, l’aplicació es pot configurar en català, castellà o anglès.

Les 24 hores del dia

La Ganxeta entrarà en circulació el 30 de gener i, les últimes setmanes, s’han estat duent a terme proves per comprovar que tot funciona correctament. El servei estarà disponible les 24 hores, els 365 dies de l’any. El tiquet diari tindrà un cost d’1 euro i l’abonament mensual, de 9. Així mateix, hi haurà bonificacions per a usuaris habituals, joves d’entre 14 i 29 anys i ciutadans a partir de 65 anys. Les estacions es troben en punts com l’estació de tren, el raval de Jesús, l’avinguda de Sant Jordi o el carrer de Jaume Vidal i Alcover.