La Setmana Santa de Reus comptarà amb un pla d’autoprotecció enguany

L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus, en coordinació amb l’Ajuntament, està elaborant un pla d’autoprotecció per a la Setmana Santa, que detallarà els procediments a seguir en cas d’emergència. Està previst que el document, que tindrà una vigència de quatre anys, s’aprovi aquest 2024 i posarà el focus en les processons de l’Amargura, les Tres Gràcies i el Sant Enterrament.

A banda de definir les línies d’actuació en escenaris concrets, el pla permetrà determinar la disposició dels equips mèdics en el recorregut, entre altres aspectes. El president de l’agrupació, Jaume Piñol, destaca que es tracta d’un text de caràcter tècnic que contempla situacions «que tinguin afectació per a la salut i la gent», com podria ser una amenaça de bomba o que s’incendiï un pas. Per exemple, concreta qui serà el cap d’emergència de cada acte, vinculat a la confraria organitzadora.

Tot i que sigui l’agrupació qui encapçali la redacció del pla, Piñol subratlla que totes les confraries, germandats, arxiconfraries i congregacions continuaran tenint «total independència» a l’hora de programar els seus actes. «És un document tècnic i cada una manté intacta la seva independència i idiosincràsia a l’hora de canviar els recorreguts», expressa. «L’agrupació no entra ni en la forma ni en el fons de les processons, sinó en el protocol que s’ha de seguir en cas que passi una emergència», afegeix.

Així mateix, assenyala que les entitats implicades «tenen veu» en l’elaboració del document i que es formarà a les persones amb «responsabilitats». La necessitat de redactar un pla d’autoprotecció sorgeix del Decret 30/2015 de la Generalitat, que fixa les activitats obligades a adoptar mesures d’autoprotecció pel seu caràcter multitudinari.

En aquell moment, es va considerar que les processons de l’Amargura, les Tres Gràcies i el Sant Enterrament podrien estar incloses en el paraigua en ser les que tenen «risc» tot i no arribar al mínim de 10.000 persones congregades. El text requereix «temps, dedicació i diners» i agrupació i Ajuntament acordaren fer, fins ara, protocols d’emergència per saber com actuar en certs supòsits. «Ara volíem posar ordre», conclou Piñol.