El Museu d’Art i Història de Reus serà més accessible i s’integrarà amb l’entorn

Els museus de Reus es preparen per a modernitzar-se i adaptar-se a les exigències i les necessitats del present. La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment els projectes bàsic i executiu de reforma de l’accés i el vestíbul del Museu d’Art i Història, situat a la plaça de la Llibertat. En línies generals, els documents proposen que l’entrada a l’equipament sigui més accessible, atractiva per al visitant i integrada amb l’entorn.

Els treballs s’han estructurat en dues fases: la primera, centrada en l’interior del recinte, i la segona, en la connexió amb l’exterior. La part inicial tindrà per objectiu aconseguir que l’accés no sigui una barrera arquitectònica. Es pretén disminuir el desnivell amb el carrer i es construirà una nova rampa, amb una inclinació inferior al 10%, tot eliminant els graons. L’entrada ocuparà el vestíbul existent i els dos espais laterals «infrautilitzats» i, a més, per tenir les portes obertes i, alhora, evitar l’entrada del vent, es col·locarà un tancament fix de vidre que no impedirà la visió cap a l’interior, però sí el pas de les ràfegues. A sobre, hi haurà una pantalla amb projeccions «d’interès cultural i d’activitats».

Traspassada la porta d’accés, els visitants trobaran taquilles per a deixar les bosses, així com uns calaixos destinats als escolars. A continuació, hi haurà el taulell de recepció, acompanyat d’una àrea de descans i espera. La sortida s’efectuarà per la nova botiga de l’equipament, a l’esquerra del vestíbul exterior. El projecte també contempla la creació d’una oficina per als treballadors i la realització de noves rampes que s’adeqüin a la normativa i permetin un accés més fluid a les diverses sales. Addicionalment, es renovarà la il·luminació.

Al seu torn, l’actuació exterior inclourà la substitució del paviment d’un tram de la vorera, tot creant un passadís amb continuïtat fins a la coca central de la plaça, que es vol «que serveixi de reclam per als vianants». La fase obligarà a desplaçar mobiliari urbà i, a més, es proposa treballar la part gràfica de l’exterior, amb la instal·lació d’elements amb un logotip amb les lletres ‘mAHr’. També s’aprofitarà per rehabilitar la façana del museu, netejant-la i envernissant la fusteria.

Renovació dels museus

Aquesta no és l’única actuació que es durà a terme als equipaments culturals. Al mateix Museu d’Art i Història, hi haurà una renovació de l’interior per reestructurar l’exposició del patrimoni en dos relats: la configuració del Reus de l’actualitat i la formació de les col·leccions d’art. D’altra banda, el consistori actualitzarà la museografia de l’exposició permanent d’arqueologia del Museu Salvador Vilaseca.