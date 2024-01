Reus serà el nexe del món del turisme i l’hostaleria amb el Turismarket

El 19 i 20 de febrer, Reus es convertirà en l’epicentre del turisme i l’hostaleria de la demarcació de Tarragona amb la primera edició del Turismarket. L’esdeveniment és organitzat per la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) a firaReus i aproparà els professionals del sector a empreses del territori de diferents serveis com per exemple els de restauració, disseny i interiorisme, equipament tècnic, serveis i TIC. En total, Turismarket comptarà amb més de 60 expositors i el saló estarà repartit en diferents àrees temàtiques que comptaran amb més 4.000 metres quadrats d’exposició, estands, conferències i demostracions de producte.

La presidenta de la FEHT, Berta Cabré, va destacar durant la presentació que l’objectiu del Turismarket és «continuar prestigiant el nostre sector, posicionant-lo com el líder de la demarcació amb esdeveniments professionals de primer nivell que ofereixen solucions als empresaris i treballadors de l’hostaleria i el turisme, per tal de facilitar-los contactes i que puguin conèixer de primera mà les novetats de les principals empreses proveïdores».

Per aquest motiu, Cabré va assenyalar que l’entrada a la fira serà totalment gratuïta, així que les empreses i persones interessades podran inscriure’s al portal web de Turismarket per demanar una invitació per als dos dies d’esdeveniment. Així mateix, la presidenta de la FEHT va destacar que el 19 i 20 de febrer són dates ideals «perquè s’allunyen de les vacances de Nadal i perquè són molt properes a la primera gran temporada de turisme de l’any, la Setmana Santa». Des de l’organització apunten que en aquesta primera edició hi passaran més de 1.000 persones.

L’escenari del Turismarket serà firaReus. En aquest sentit, el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus, Josep Baiges, va subratllar que «creiem que té tot el sentit que la fira es faci a la ciutat, tant pel format de fira professional com per la seva vinculació amb dos sectors estratègics».

Implicació de la URV

El Turismarket també serà un gran aparador per a l’aprenentatge dels estudiants de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. En el marc de l’esdeveniment, els alumnes d’aquesta facultat es desplaçaran a firaReus per dur a terme les seves classes a primera línia i al costat dels professionals del sector. En aquest sentit, Cabré va assenyalar que «volem donar l’oportunitat a totes i tots els alumnes que, en un futur, volen treballar al sector del turisme. Que visitin i coneguin empreses del sector, que vegin l’ambient que s’hi respira».

6a Treballa al Turisme

El dimarts 20 de febrer, el Firamarket també acollirà la sisena edició de la jornada Treballa al Turisme. Aquest esdeveniment impulsat per la FEHT permet donar-se a conèixer a les persones interessades a treballar al sector turístic.