Un jutge investiga onze agents dels Mossos que van neutralitzar el 'pistoler de Tarragona'

El jutjat d'instrucció 1 de Reus investiga onze agents dels Mossos d'Esquadra que van neutralitzar, el desembre del 2021, Eugen Sabau, conegut com el 'pistoler de Tarragona', que va ferir tres excompanys seus de treball de Securitas i un agent en el seu intent per fugir.

El jutge ha admès a tràmit una querella presentada per la germana de Sabau, que considera desproporcionada l'actuació dels Mossos d'Esquadra per neutralitzar-lo, ja que la seva actuació va provocar al seu germà una tetraplegia i seqüeles greus per les quals finalment se li va aplicar l'eutanàsia.

Eugen Sabau es va dirigir el 14 de desembre del 2021 a les oficines de Securitas, empresa de la qual havia estat acomiadat recentment, on va disparar contra tres dels seus companys de treball i després va fugir, per la qual cosa es va iniciar una persecució policial en què també va resultar ferit d'un tret un agent de la policia catalana quan intentava aturar-lo en una rotonda.

El pistoler es va atrinxerar després en una masia abandonada a Riudoms (Baix Camp), fins que va ser neutralitzat pel Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos després d'un tiroteig en què va resultar ferit de gravetat, cosa que li va provocar una tetraplegia per la que finalment se li va concedir l'eutanàsia a l'agost del 2022.

Els quatre ferits per Sabau es van oposar a l'eutanàsia demanada per l'acusat, encara que un jutjat de Tarragona se la va concedir, cosa que, davant la seva mort, va provocar que es tanqués la causa penal.

En la querella, la germana del vigilant al·legava que les ferides que va patir Sabau "no són justificables amb l'actuació policial", que considera "desproporcionada", i es basa en els informes mèdics, en les mateixes declaracions dels agents i en les d'altres testimonis.

Tot i que l'eutanàsia del pistoler va suposar el tancament del procés penal, ara el jutjat d'instrucció 1 de Reus reobre la causa en admetre la denúncia presentada per la germana per investigar els detalls de la seva detenció.

A més de citar com a investigats els policies, el jutge, en una interlocutòria, ha obert diverses diligències d'investigació en què sol·licita múltiples informes, com el de la Comissió de Garanties del Departament de Salut de la Generalitat que va avalar l'eutanàsia o la declaració de diversos testimonis.

USPAC, el sindicat dels Mossos que porta alguns dels agents investigats en aquesta causa, lamenta en un comunicat que “tres mesos després del seu suïcidi assistit, apareix una germana que interposa una denúncia contra els mossos que el van neutralitzar per cobrar una indemnització, cosa que no va fer ni l'interessat davant del jutge quan en va tenir l'oportunitat".

El sindicat defensa que l'actuació d'aquests mossos va ser "perfecta, sense cap tipus de màcula" i "meritòria", ja que van aconseguir detenir el pistoler amb vida i sense que cap agent resultés ferit en l'operació policial.