Eurecat busca 80 famílies que vulguin millorar els hàbits alimentaris amb la Dieta Mediterrània

El centre tecnològic Eurecat Reus cerca, aquest gener, 80 famílies, amb un fill o filla menor de 12 anys i un adolescent de 12 anys o més, que vulguin participar a l’estudi d’intervenció nutricional del projecte europeu SwitchToHealthy, per millorar els seus hàbits alimentaris en base a la dieta mediterrània i reforçar els coneixements en alimentació sostenible.

Fins a la data, 80 famílies de Tarragona i Reus ja han participat en l’estudi, és a dir, la meitat del total de les 160 que es busquen. Les famílies formen part d’un programa educatiu dissenyat per dietistes-nutricionistes en el qual es farà ús de recursos digitals interactius, com una aplicació per rebre plans alimentaris personalitzats, activitats educatives per als adolescents i preparats saludables d’origen vegetal per als berenars dels infants.

Com explica la coordinadora científica del projecte SwitchToHealthy, Noemi Boqué, i investigadora de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat, «el projecte busca millorar l’adherència a la dieta mediterrània de tots els membres de la família, tant infants com adolescents i adults, a través de la promoció d’un canvi de comportament dietètic generat des de la pròpia família».

L’estudi SwitchToHealthy, conduït per la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat a Reus i el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA) a Castelldefels, es va posar en marxa el passat novembre i tindrà una durada total d’un any.

Les famílies interessades disposen del correu electrònic estudis@eurecat.org i el telèfon 636 944 723 (WhatsApp) per demanar més informació o inscriure’s en aquest estudi d’intervenció nutricional.

Durant la seva participació, les famílies fan tres visites de seguiment a un dels centres d’Eurecat o a les seves escoles i instituts de la província de Tarragona i Barcelona. A la visita inicial, s’avaluen els patrons de consum alimentari, mentre que a les visites que es realitzaran al setembre i novembre de 2024 es mesuraran paràmetres addicionals com el pes i l’alçada i es realitzaran qüestionaris en línia per avaluar l’estil de vida, factors alimentaris i socioeconòmics.