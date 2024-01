La velocitat mitjana a l’avinguda de l’Onze de Setembre de Reus supera el límit

La Guàrdia Urbana disposa, en aquests moments, de sis radars pedagògics per a la seva estratègia de seguretat viària i de pacificació del trànsit. Els aparells informen els conductors de la velocitat a què estan circulant i l’alerten si supera els límits establerts. A més, permeten dur a terme estudis i derivar els seus resultats a campanyes i plans d’acció específics per a la reducció d’accidents.

L’avinguda de l’Onze de Setembre ha estat un dels escenaris on s’han examinat les dinàmiques de circulació i la conclusió ha estat clara: la majoria dels conductors supera la velocitat màxima permesa, segons les dades registrades entre l’1 de setembre i el 30 de novembre del 2023, en què s’han comptabilitzat gairebé 1.200.000 vehicles.

L’avinguda té un radar pedagògic instal·lat en cada sentit de la circulació. En sentit al carrer del General Moragues, la velocitat mitjana dels vehicles va ser de 38,35 quilòmetres per hora (km/h). Cap a la zona de Pompeu Fabra, arribava als 40,13 km/h. Cal recordar que la velocitat màxima està fixada en 30 km/h i que la via està catalogada com a preferent per a ciclistes. De fet, segons dades facilitades per l’Ajuntament de Reus, només un 24,64% dels conductors circulaven a menys de 30 km/h per arribar a General Moragues i un 27,92%, a Pompeu Fabra.

Fonts municipals assenyalen que dades semblants s’han pogut extreure d’altres punts de la ciutat on la Guàrdia Urbana ha col·locat radars pedagògics, com les avingudes de Salou, de Jaume I i de Tarragona; els carrers del Pintor Fuster i del General Moragues; els ravals de Robuster i de Sant Pere o la riera Miró.

La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, valora que «aquests radars complementen l’estratègia de la Guàrdia Urbana vers una mobilitat sostenible i segura, i corregeixen el comportament dels conductors, però alhora registren dades del trànsit que ens permeten realitzar estudis per dissenyar campanyes més contundents amb les corresponents denúncies».

Nous equips

Constatada l’efectivitat dels equips, que propicien que els conductors aixequin el peu de l’accelerador, tant per part dels cossos de seguretat com dels veïns, l’Ajuntament ha decidit adquirir 14 nous radars pedagògics de control de la velocitat del trànsit, tal com avançà Diari Més en l’edició del 2 de gener. El pressupost base de la licitació és de 33.560,85 euros (IVA inclòs) i les unitats es lliuraran de forma gradual durant els pròxims quatre anys.

La funció principal dels radars és de caràcter pedagògic: informen els conductors de l’excés de velocitat a què circulen i els avisen, si és el cas, que estan cometent una infracció. Com a mínim, els nous equips registraran la quantitat de vehicles que circulin per la calçada on s’instal·lin i les velocitats mitjanes i màximes en els dos sentits de la circulació. En general, es col·loquen en vies en què es considera que s’ha de tenir un control especial, per exemple, per la proximitat d’escoles.