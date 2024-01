La Fundació Folch i Torres rep l’obra inèdita de Folch i Camarasa

La biblioteca del Centre de Lectura (CdL) va trobar, fent inventari del seu arxiu històric, una obra inèdita de Ramon Folch i Camarasa. La peça teatral, titulada Tres temps i que tenia per lema No es pot servir dos senyors, va ser presentada al sisè certamen literari de l’ateneu reusenc, el 1959. Ahir, l’entitat en va fer entrega d’una còpia digitalitzada a la Fundació Folch i Torres, que conserva i difon el llegat de la família Folch i Torres. Va afegir-hi, però, una sorpresa: un volum amb el text Tots nosaltres, amb què Folch i Camarasa va ser premiat amb 5.000 pessetes al mateix concurs, recuperat just ahir.

La cap de la biblioteca, Montserrat de Anciola, va detallar que, quan van topar-se amb la peça teatral, es va haver d’iniciar un procés d’investigació per adjudicar-ne l’autoria. Va ser revisant el perfil de Folch i Camarasa a la Viquipèdia que va detectar que apareixia, entre la seva obra publicada, No es pot servir dos senyors, el lema de la peça presentada al certamen literari. En posar-se en contacte amb la Fundació Folch i Torres, va descobrir que pertanyia al novel·lista, dramaturg i traductor, que havia estat presentada i reconeguda als Jocs Florals de Cambridge i que l’autor havia confessat que l’havia «extraviat».

«Entenem que conserveu l’original, no patiu, el pare sabia que no el recuperaria», va expressar Jordi Folch, director de la fundació i fill de Folch i Camarasa. Així mateix, va comentar que la nova descoberta del dia «serà motiu d’investigació i agraïment». «Centres culturals com el vostre són necessaris per mantenir i preservar la cultura immensa d’aquest país que, per causes que sabem, es va fer malbé fa anys i encara en patim les conseqüències», va ressaltar el president del Patronat de la fundació, Josep Maria Viñas.

De Anciola va recordar que la troballa respon al projecte de catalogació i digitalització de l’arxiu històric de l’entitat, la primera fase del qual ha abastat el període temporal entre el 1859 i el 1900 i que ha permès inventariar més de 1.700 documents. «Segur que trobarem més sorpreses», va desitjar, tot subratllant que «reconstruir la història del Centre de Lectura és reconstruir la història de Reus i de Catalunya».

En la mateixa direcció apuntà el president de l’ateneu, Lluís Miquel Pérez. «És un luxe que hem de preservar i tenim la convicció que hem d’impulsar més aquesta joia», declarà, en referència a la biblioteca. La seva directora, Carme Just, agraí la tasca de les bibliotecàries que «quan troben el que sigui, no paren fins a arribar al final». Després de signar l’acord de donació, la Fundació Folch i Torres feu entrega de dues novel·les de Folch i Camarasa al Centre de Lectura.