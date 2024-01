EO! EasyOrdering aposta per tenir «una base sòlida» a Reus a finals del 2024

El Tomb de Reus presentà el sistema de comandes digitals EO! EasyOrdering el juny del 2023. «Ha sigut tot un èxit», reconeixen l’empresa desenvolupadora i el sector de la restauració. «La meitat de la facturació la tramito amb l’EO!», detalla Víctor Perales, representant dels restauradors a El Tomb de Reus i gerent del Flaps, el local que va acollir la prova pilot.

Dos establiments tenen operativa l’eina i un tercer hi està introduint la carta. Està en fase de comercialització. «2024 és el moment en què hem de començar a tenir una base sòlida», reconeix el soci fundador i director general d’EO! EasyOrdering, Joel Fuguet. «L’evolució ens fa pensar que d’aquí dos o tres anys, la majoria dels llocs tindran aquest sistema», afegeix.

Els impulsors ja han dut a terme un parell de sessions informatives amb restauradors per donar-los a conèixer la iniciativa i se’n preveuen més aquest any. «Creiem que ho acabarà tenint tothom», expressa Perales. Tot i la voluntat d’expansió per al 2024, s’ha fixat un màxim de tres nous clients a la setmana. Els locals que han implantat el programari disposen d’una targeta NFC —una tecnologia «més segura» que els codis QR, detalla Fuguet—. El client només hi ha d’acostar el mòbil i se li obrirà la carta. Des de la plataforma, podrà fer la comanda i efectuar el pagament.

El projecte promou «un augment de la productivitat», explica el director general d’EO!, perquè els cambrers es poden estalviar viatges i millorar l’atenció al client. «El temps amb què el comensal mira la carta i pren una decisió, el cambrer el pot dedicar a anar servint», assenyala Perales. També permet agilitzar el procés i Fuguet recorda que la idea va sorgir estant assegut a un bar i pensant «com pot ser que no hi hagi gairebé ningú i que tardin tant a atendre’ns». En cas de dubte, els consumidors poden demanar la presència del cambrer.

Fuguet assegura que «no es tracta de reduir els cambrers, sinó de millorar el servei». Posa com a exemple que, si arriba un grup nombrós, usualment el darrer a entrar al local haurà d’esperar per demanar el plat, però, d’aquesta manera, s’accelerarà el tràmit. En concret, apunta que, durant els mesos en què ha estat en funcionament, els clients s’han estalviat deu minuts per comanda de mitjana i el cambrer, vuit minuts.

En aquest temps, el sistema ha introduït millores, com la possibilitat de dividir el compte o de pagar via Bizum o després de menjar. També s’està mirant de fer-ho amb serveis com Google Pay. «Quan la gent ho prova, va a més», celebra Perales. EO! EasyOrdering va ser reconegut als Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona.