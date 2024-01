El nou plantejament per a la Bassa Nova de Reus: un espai «més natural» per a les famílies

La recuperació de la Bassa Nova és una de les assignatures pendents de l’Ajuntament de Reus. Després que tant la licitació del contracte d’obres com el posterior procés negociat quedessin deserts, el consistori va veure’s obligat a revisar el projecte per fer-lo viable.

En aquests moments, es troba en fase de «redefinició», però ja es coneixen unes primeres pinzellades sobre el nou escenari dibuixat. «S’ha buscat que sigui un entorn molt més natural i més tou del que s’havia planejat inicialment», assenyala el regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio.

L’edil concreta que la intenció és «reduir totxana» en pro de «més verd, amb talussos i fustes que siguin de fàcil manteniment» i amb la presència de vegetació autòctona. Exemplifica aquesta voluntat comentant que part de la graderia proposada originalment es podria substituir per talussos. Això no obstant, els maons que s’emprin seguiran l’estètica ja present al passeig de la Boca de la Mina amb la filosofia de continuar «l’expansió» del camí.

D’altra banda, Rubio afirma que la voluntat municipal és que la recuperació de la Bassa Nova es vertebri en quatre eixos que identifiquin el projecte amb un perfil «multidisciplinari»: la recuperació del patrimoni, l’aigua com a element de dinamització, la naturalització i la creació d’un indret «pensat per a les famílies en plural», on la població trobi un «espai d’ombra i d’aigua on poder parar, refrescar-se i jugar».

Un altre dels factors que el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat subratlla és la «seguretat». El disseny ha de permetre «que en tot moment tinguis visibilitat dels 360 graus» i «que no hi hagi cap racó on la gent es pugui amagar», intencions que es veuran afavorides per la disminució de la presència de totxanes. També s’hi instal·laran càmeres de videovigilància i es «recuperarà i il·luminarà» el passatge que connecta la Bassa Nova amb la plaça de Maria Àngels Ollé i l’Escola Mowgli.

Afegeix Rubio que no s’espera que es redueixi el pressupost d’execució previst inicialment, que era d’uns 700.000 euros, però que la disminució de la totxana, «un element que feia encarir el projecte», permetrà que la presència de l’aigua tingui «molt més joc» com a element decoratiu i patrimonial. La Bassa Nova comptarà amb una làmina hídrica d’uns 10 o 15 centímetres de profunditat, explica l’edil, perquè en cas que algú hi caigui o es maregi «sigui impossible ofegar-se». Addicionalment, s’allargarà la passarel·la pensada per passejar per dins de la bassa, estant envoltat d’aigua.

El despatx adjudicatari de la revisió del projecte, Gallego Arquitectura, té fins a finals de febrer per entregar el document definitiu. A continuació, haurà de ser aprovat per l’Ajuntament, passar un període d’exposició pública i, aleshores, es podran licitar els treballs. Amb aquest calendari en ment, Rubio calcula que les obres podrien començar al setembre del present any. «És un projecte que tenim molt interioritzat i la ciutat en té ganes», conclou l’edil.