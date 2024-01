Aigües de Reus supera una auditoria externa de la qualitat del servei

Aigües de Reus ha superat satisfactòriament una auditoria que acredita el bon funcionament del Sistema Integrat de Gestió (SIG) que l’empresa municipal aplica en la prevenció de riscos laborals i en la gestió energètica, mediambiental i de qualitat.

Mitjançant aquest sistema, Aigües de Reus busca garantir la qualitat del servei, alhora que redueix els impactes sobre el medi ambient i els riscos sobre les persones. Aquest estàndard també apunta a la millora continuada pel que fa a l’eficiència, els costos relacionats amb l’energia i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

L’auditoria externa ha avaluat de manera integrada, per primer cop, les diferents certificacions ISO —un conjunt d’estàndards de reconeixement internacionals— que Aigües de Reus ja té en funcionament, referents a la qualitat, el medi ambient, la seguretat i la salut en el treball i l’energia, respectivament. El fet que l’anàlisi es faci de manera integrada permet tenir una visió de conjunt dels serveis i les activitats de l’empresa, amb l’objectiu de localitzar aspectes de millora en la gestió que són més difícils de detectar si s’estudien separadament.

«Sovint perdem de vista la complexitat de gestionar una xarxa municipal, que té com a principal repte el subministrament d’aigua de qualitat a un preu just, però també el sanejament i depuració de les aigües residuals, el seu retorn al medi natural, l’atenció continuada als usuaris, i tot plegat sota criteris d’eficiència ambiental i de justícia social», apunta el regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat i responsable del servei, Daniel Rubio. «És en aquest sentit que és del tot necessària una gestió ben planificada i que estigui certificada per una auditoria externa que t’ajudi a millorar», afegeix.

Entre els principis generals que figuren en el SIG, hi ha «orientar el sistema a satisfer l’abonat i la societat en general» i «establir i revisar els processos necessaris per garantir la qualitat dels serveis i determinar els controls adequats i accions de millora». Tot plegat té com a propòsit «millorar els processos de la nostra organització en els àmbits de la qualitat, medi ambient, seguretat i salut en el treball i eficiència energètica».

Anàlisis periòdiques

Per tal de verificar que les activitats objecte de certificació es realitzen d’una manera correcta d’acord amb les normes de referència, periòdicament es realitzen auditories per detectar possibles desviacions. Anualment es du a terme una anàlisi interna i una altra de seguiment, que, en aquest cas, recau en una entitat certificadora independent. D’altra banda, cada tres anys es completa una auditoria de recertificació.