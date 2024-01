La Diputació de Tarragona insisteix en la xarxa de calor amb biomassa a la Boca de la Mina de Reus

La Diputació de Tarragona no es rendeix amb el seu compromís d’establir una xarxa de calor amb biomassa que abasteixi d’energia tèrmica els centres de què disposa al passeig de la Boca de la Mina. Tot i que la darrera licitació quedà deserta, l’ens supramunicipal aprovà al desembre per Junta de Govern revisar les condicions que regeixen el concurs públic per poder tornar a subhastar el contracte al més aviat possible. En concret, es rebaixarà el nivell de solvència que s’exigeix a les empreses «per fer-ho més accessible», segons assenyalen fonts de la Diputació. De fet, el concurs quedà desert després que l’única companyia que havia presentat oferta no pogués acreditar la classificació exigida.

Aquesta era la segona ocasió en què la licitació quedava deserta. El primer intent no va fructificar perquè l’empresa a qui s’havia proposat adjudicar les obres no va presentar la documentació que justifiqués que complia els requisits demanats. En conseqüència, la Diputació optà per iniciar un procediment negociat sense publicitat, en el qual es convidà tres empreses, tenint en compte «la necessitat de la contractació de les obres». Malgrat tot, només una presentà oferta.

L’ens supramunicipal planteja establir una xarxa de calor mitjançant una instal·lació que funcioni amb biomassa i que subministri aigua calenta als edificis de la seva titularitat situats al passeig de la Boca de la Mina —el Centre d’Innovació i Formació, el Col·legi d’Educació Especial Alba i l’Escola Oficial d’Idiomes—, un projecte alineat amb una «política ambiental sostenible».

Promoure energia renovable

Les obres previstes inclouen la construcció d’una sitja que permeti emmagatzemar combustible sòlid i una nova sala de calderes. L’equip que utilitzarà la biomassa tindrà una potència nominal de 300 kW. A més, s’adequaran les instal·lacions dels tres immobles per rebre l’energia tèrmica produïda amb biomassa —en l’actualitat, empren combustibles fòssils, sistemes que es mantindrien per casos d’emergències o necessitat, excepte en el Centre de Formació—.

La intervenció permetrà distribuir aigua calenta als punts de consum on, mitjançant subestacions de bescanvi, es proporcionarà calefacció. Així mateix, es preveu la col·locació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta plana de la sala de calderes «per promoure encara més les energies renovables», cosa que permetrà aportar un extra i estalviar en recursos externs. El pressupost base és de 608.872,70 euros (IVA inclòs). Els treballs tindran una durada màxima de 24 setmanes.