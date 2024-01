Taller Baix Camp acaba les obres de la nova llar-residència de Masia Roig

La nova llar-residència de la Masia Roig ja està gairebé a punt de rebre els primers hostes. El Taller Baix Camp va donar per finalitzades les obres constructives de l’immoble, finançades amb fons Next Generation, a finals del 2023 i ara es troba immers en els tràmits administratius necessaris —l’obtenció de llicències i permisos— per a la seva posada en funcionament, a falta, també, d’acabar de moblar. El director general de l’entitat, Josep Ramon Nogués, apunta que la previsió és que obri les portes «a partir de l’últim trimestre de l’any», si bé dependrà del ritme amb què les administracions públiques tramitin la documentació.

La nova llar-residència disposa de dotze habitacions individuals i quatre lavabos per als usuaris, estant tots els espais adaptats. La intenció és allotjar-hi «les persones amb més necessitats de suport», detalla Nogués, i, durant el procés, s’aprofitarà per «fer una reordenació de tot el servei d’habitatge» del Taller Baix Camp, per reubicar els residents «en llars més homogènies per poder proporcionar una millor atenció». Amb les habitacions que quedarien lliures, l’entitat està «valorant diferents opcions» sobre l’ús que se’ls donarà.

El director general subratlla que totes les sales permeten l’entrada de llum natural i que els acabats són de fusta, «cosa que dona un ambient més càlid, una sensació que estàs a casa, i no tant de residència». Així mateix, està previst instal·lar un sistema de recuperació d’aigües pluvials, amb capacitat per uns 200 litres, que s’aprofitaria per regar el jardí. A més, s’han col·locat plaques solars fotovoltaiques a la coberta amb els objectius que la llar-residència sigui «autosuficient» i disminuir la dependència de recursos externs. Addicionalment, Nogués explica que «no s’ha posat res de gas, intentant ser tan sostenibles com sigui possible». Els usuaris també podran gaudir d’un espai de convivència, un menjador-sala d’estar i un porxo.

Paral·lelament, es continua treballant en el procés d’ampliació del centre ocupacional de la Masia Roig. Nogués calcula que quedaran «un mes o un mes i mig» d’obres. Allí s’ubicaran tres sales —una d’elles serà una aula multisensorial—, que permetran treballar «d’una manera més personalitzada» als usuaris i amb grups més petits. Amb els tràmits administratius pendents, la voluntat seria tenir l’espai operatiu «a partir de setembre».

L’Ànima, a punt al setembre per al nou curs

Un altre projecte amb què es troba immers el Taller Baix Camp és el futur centre ocupacional L’Ànima, que tindrà capacitat per atendre 30 persones. L’entitat treballa per posar-lo en marxa al setembre, amb l’arrencada del nou curs. «Seria un bon regal tenir-ho tot funcionant per Nadal», expressa Nogués.