La Cavalcada de Reus tindrà un tram tranquil al carrer Selva del Camp

El compte enrere per l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient ha començat i Reus ultima els detalls per rebre’ls amb els braços oberts. Melcior, Gaspar i Baltasar sobrevolaran demà la capital del Baix Camp i, ja aterrats, amb els seus carruatges es personaran, a les 16.30 hores, a la plaça d’Anton Borrell, un indret «que se’ns va fent cada vegada més petit», en paraules del regidor de Cultura, Daniel Recasens. A les 18.30 h., al capdamunt del carrer Ample, l’Estel presidirà una esperada Cavalcada que resseguirà el «recorregut clàssic». Hi haurà, però, dues novetats: la introducció d’espais destinats a persones amb altes sensibilitats o amb mobilitat reduïda.

El tram tranquil s’ubicarà al carrer de la Selva del Camp, a tocar del carrer de l’Amargura. Continuant amb els precedents establerts per Sant Pere i Misericòrdia, Recasens mencionà que «tocava que això passés amb la Cavalcada», un acte «especialment sorollós i mogut». D’altra banda, els ciutadans amb mobilitat reduïda trobaran el seu lloc al raval del Pallol, des d’on podran saludar Melcior, Gaspar i Baltasar. El trajecte també preveu circular pel carrer del Doctor Robert, si bé, per motius de seguretat, no hi podrà haver públic. «És molt estret, però, pel recorregut, ens convenia que hi passés», reconegué l’edil de Cultura.

Quan la comitiva arribi a la plaça del Pintor Fortuny, patges, músics i Reis descendiran els carrers de Llovera i de Monterols en bigues romanes fins a la plaça del Mercadal, on recolliran les claus de la ciutat de mans de l’alcaldessa, Sandra Guaita. «Esperem que tots us hàgiu portat molt bé i que us portin molts regals», desitjà, ahir, durant la presentació del recorregut de la Cavalcada.

Recasens aprofità l’ocasió per convidar la ciutadania a celebrar «una festa molt ben viscuda» i a «ser prudents». En concret, apuntà al fet que és un esdeveniment amb «moltíssima gent» en què «hi haurà caramels per a tothom», amb les 4,5 tones que es repartiran. «És important que ho tinguem present perquè tinguem una festa lluïda, però també amb seny», conclogué. Qui encara no ho hagi fet, pot entregar les cartes als patges fins avui a les 20 hores.

Comprar a Reus i donar les cartes als patges

El Campament Reial s’ha ubicat enguany a la plaça de la Llibertat. L’espai Un Nadal Rodó s’ha acabat transformant en la haima on els menuts poden fer entrega de les seves cartes als patges. La regidora en cap de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, destacà ahir que la situació del campament ha estat un encert perquè «propicia que la gent que ens ve a visitar vegi l’oportunitat d’anar-hi a dipositar les cartes». En aquest sentit, a falta que conclogui, preveu que la Campanya de Nadal haurà estat un «èxit» i afirmà que la combinació de dinamització comercial i activitats nadalenques ha resultat ser un «pol d’atracció».