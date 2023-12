Els reusencs compren els regals de Nadal a última hora

Les principals artèries fa dies que brillen i enlluernen; les nadales sonen i resonen; les botigues tenen les portes obertes de bat a bat àdhuc en festius; l’esperit nadalenc ha impregnat la ciutat. Tot i que l’ambient ho afavorís, ajudat per un pont de la Puríssima esdevingut aqüeducte, encara hi ha molts reusencs que no tenen els regals preparats per a Nadal. «Hem observat que la gent ha anat endarrerint les compres i que ara és quan més s’està bellugant, que s’està concentrant a última hora», valora el president de l’associació comercial del Pallol, Pau Salvadó.

La presidenta de la Unió de Botiguers, Rosa Lucas, apunta que, si bé ha estat l’any en què abans s’han començat a vendre articles per a aquestes festes, «quan s’acosten dates com el 24 de desembre, els regals ja són més importants». Fins ara, tions, amics invisibles o petits detalls copaven les inversions. «A més, el 24 cau en diumenge i obrim gairebé tots els botiguers», assenyala. «Sí que és cert que els homes van una mica més desesperats a buscar el regal l’últim dia», bromeja.

Salvadó analitza que la tendència de deixar els regals a l’últim moment era «força normal», però que va canviar amb l’arribada de la covid. «La gent va començar a ser molt més previsora i a anticipar compres», detalla. Si bé en altres sectors l’avançament horari s’ha mantingut, en el comerç, «hem observat que s’ha tornat a com estava abans, amb gran part concentrada cap al final». Per tot plegat, espera que els dies 23 i 24 siguin «molt forts». «Tal com va la dinàmica, és important que el comerç ofereixi aquest servei i estiguem oberts», comenta.

Des del Tomb de Reus, el seu president, Jacint Pallejà, afirma que Nadal «és un moment àlgid, però no és l’únic», ja que, pensant en els regals, durant la resta de l’any també se celebren aniversaris o sants. «Aquí ens trobaran sempre amb les millors condicions d’atenció, producte i servei», conclou. Tot i esperar el boom comercial en els pròxims dies, Lucas adverteix que, superat Nadal, «es comencen a activar els regals de Reis». «El 23 i el 24 de desembre i del 2 al 5 de gener són els dies més importants de l’any», expressa Salvadó. «I sempre és més gran el regal de Reis que el de Nadal», conclou Lucas.